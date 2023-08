Un Californien tue son ex-épouse et neuf autres personnes

Le tireur présumé John Snowling a été tué par les adjoints du shérif après avoir retourné ses armes contre eux, ont indiqué des responsables.

John Snowling, sur le point de divorcer, aurait abattu mercredi dix personnes, dont son ex-épouse Marie, dans un bar du Traduce Canyon en Californie, avant d’être abattu par la police, ont confirmé jeudi les autorités locales aux journalistes.

Snowling, 59 ans, serait entré mercredi dans le bar Cook’s Corner vers 19 heures, heure locale, en brandissant deux armes. Il a d’abord tiré sur sa femme et sa compagne de dîner sans les engager dans une conversation, a déclaré le shérif-coroner du comté d’Orange, Don Barnes, lors de la conférence de presse.

Lorsque Snowling s’est enfui vers le parking, soi-disant pour récupérer deux autres armes, il a été confronté à un autre passant, sur lequel il aurait également tiré. Il aurait ensuite retourné son arme contre les adjoints du shérif nouvellement arrivés, qui ont riposté plus de 75 fois, le tuant, selon Barnes.

En savoir plus Un homme armé lourdement armé continue de tirer à mort

L’ami de Marie Snowling serait décédé sur les lieux, ainsi que l’architecte paysagiste John Leehey et une autre personne dont le nom n’a pas été nommé. La plupart des victimes blessées ont été stabilisées à l’hôpital Providence Mission, tandis que Mary y a été emmenée, puis au centre médical UCI après avoir reçu une balle dans la mâchoire.

Aucune ordonnance d’interdiction n’aurait empêché Snowling d’approcher légalement sa femme, et bien que la procédure de divorce la plus récente du couple ait eu lieu plus tôt ce mois-ci, sa substance n’a pas été immédiatement connue des autorités du comté d’Orange. Cependant, Snowling n’avait aucun antécédent de violence domestique, a noté Barnes.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a néanmoins semblé imputer l’incident à la violence domestique dans un communiqué publié jeudi, exhortant les Californiens à recourir abondamment aux lois de l’État, qui permettent à la famille, aux proches et même aux collègues de demander protection. des ordonnances contre leurs connaissances possédant des armes à feu et même que leurs armes obtenues légalement soient retirées de leur possession.

« Ce type de traumatisme n’est malheureusement pas isolé,» Newsom a déclaré, déclarant que «Les deux tiers des tireurs de masse aux États-Unis ont des antécédents de violence domestique.»

« Si vous voyez des signaux d’alarme, dites quelque chose – et ce faisant, sauvez des vies», a ajouté le gouverneur, et probablement candidat démocrate à la présidentielle.

Snowling était un vétéran de 28 ans du département de police de Ventura. Il avait travaillé comme enquêteur privé agréé et avait pris sa retraite en tant que sergent de la police en 2014. Son permis d’armes à feu a expiré en 2017 et on ne savait pas jeudi s’il en avait obtenu un autre.

L’épouse de l’ancien policier avait demandé le divorce en décembre, tandis qu’un ami, William Mosby, a déclaré mercredi aux journalistes dans une interview que Snowling était un «mari fou» qui n’a pas supporté la séparation.