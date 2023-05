Un Californien tué alors qu’il tentait d’aider des canards à traverser la route

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Un homme en Californie a été tué par un conducteur alors qu’il tentait d’aider une famille de canards à traverser la route.

Vers 20 h 15 le jeudi 18 mai, un homme a garé sa voiture à l’intersection de Park Drive et de Standford Ranch Boulevard à Rocklin, en Californie, pour aider à sortir un groupe de canetons de la route vers la sécurité, a déclaré le département de police de Rocklin dans un communiqué. communiqué de presse.

Alors que l’homme aidait la famille de canards, un adolescent conducteur, se dirigeant vers l’est sur Stanford Ranch Boulevard, l’a heurté.

Les premiers intervenants d’urgence ont été envoyés pour aider, mais l’homme qui aidait les canetons est décédé sur les lieux.

Selon la police, le chauffeur, une jeune fille de 17 ans, selon un média local KCRA, est resté sur les lieux et aucune arrestation n’a été effectuée. L’incident fait l’objet d’une enquête.

Un témoin, un garçon de 12 ans, a déclaré à KCRA que plusieurs voitures se sont arrêtées pour laisser l’homme aider les canards et ont commencé à l’applaudir.

« Il est sorti de la voiture et il chassait les canards et tout le monde applaudissait parce qu’il était vraiment gentil », a déclaré le jeune garçon. « Il les a aidés à se lever sur le trottoir parce que tous les petits bébés canards avaient des problèmes. »

Selon le garçon de 12 ans, sa mère et lui ont baissé la vitre pour remercier l’homme de sa bonne action, mais quelques secondes plus tard, il a été renversé par la voiture.

« Tout ce dont je me souviens, c’est du bruit, puis de lui volant à travers l’intersection », a déclaré le jeune de 12 ans.

Un autre témoin, une femme nommée Summer Peterson, a raconté Nouvelles de la SCB que ses enfants ont également vu l’incident se dérouler.

«Ils disaient:« Oh, c’est tellement mignon. C’est tellement gentil de sa part. Et puis tout à coup, il a été renversé par une voiture », a déclaré Mme Peterson.

Dans une vidéo prise par KCRA, des membres de la communauté semblaient avoir commencé un petit mémorial pour l’homme en laissant des fleurs et des canards en caoutchouc près de l’intersection.

La police n’a pas révélé l’identité de l’homme mais, selon un GoFundMe organisée par un membre de la famille de l’homme présumé décédé, il était père de deux jeunes enfants et d’un mari.

« Casey était le mari et le père le plus gentil et le plus incroyable », dit la description du GoFundMe.

« Même son dernier acte dans ce monde était un signe de sa compassion. La famille essaie de comprendre comment récupérer et continuer après cette immense perte. Si vous souhaitez exprimer votre amour et votre soutien à Angel et à sa famille, nous vous demandons de bien vouloir contribuer ici au lieu de fleurs, de repas et d’autres actes de gentillesse.

L’indépendant a contacté le département de police de Rocklin pour commentaires.

La police de Rocklin demande à toute personne ayant des informations sur cet incident de les contacter.