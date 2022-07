Un Californien risque d’être exécuté en Iran pour avoir été journaliste

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que les dirigeants de la Russie, de l’Iran et de la Turquie doivent se rencontrer mardi à Téhéran pour élaborer leurs plans pour le Moyen-Orient, Jamshid Sharmahd, résident légal des États-Unis et citoyen allemand, risque une exécution publique en tant que journaliste.

S’exprimant depuis la Californie, la fille de Sharmahd, Gazelle, a déclaré à Fox News Digital qu’un avocat du régime de Téhéran avait dit à la famille qu’une “condamnation à mort est certaine”. Gazelle a déclaré qu’une sixième audience du “procès fictif” de son père pourrait avoir lieu cette semaine. Le régime iranien a refusé d’autoriser un avocat indépendant à représenter Sharmahd.

Le régime religieux a enlevé Sharmahd, 67 ans, en juillet 2020 alors qu’il séjournait dans un hôtel à Dubaï. Sharmahd vit en Californie depuis 2003.

Le système judiciaire opaque de Téhéran affirme que Sharmahd a joué un rôle dans un attentat terroriste de 2008 dans une mosquée de Shiraz, en Iran, qui a fait 14 morts et plus de 200 blessés.

Cependant, le média contrôlé par le régime Fars News a cité le Conseil de sécurité nationale iranien en 2008 comme ayant déclaré : « L’explosion d’une bombe ou toute explosion effectuée par des éléments de l’opposition, qu’ils soient internes ou étrangers, est exclue. L’explosion a été causée par des munitions utilisées dans une exposition pour le [Iran-Iraq War] martyrs dans la mosquée.”

Gazelle a déclaré que le procès est conçu pour trouver un bouc émissaire pour l’explosion de 2008 et pour “persécuter les dissidents et les militants”.

Sharmahd a travaillé comme journaliste à la radio en Californie, exposant le niveau élevé d’insatisfaction des citoyens iraniens à l’égard de l’État théocratique. “Mon père a créé un site Web où les militants [in Iran] pouvait publier des articles et il en parlait dans son émission de radio », a déclaré Gazelle.

L’Allemagne, qui a été le partenaire commercial le plus important de l’Iran au cours des décennies, a fait l’objet de nombreuses critiques pour ne pas avoir donné la priorité au cas de Sharmahd et gagné sa liberté.

“Je ne vois pas de véritables actions de la part de l’Allemagne. Si l’Allemagne veut sauver mon père, elle le peut. Elle a les ressources”, a déclaré Gazelle.

Les “vraies actions” qu’elle demande incluent le soutien aux appels des irano-américains et des germano-iraniens à exercer une pression maximale sur le régime pour obtenir la libération de son père. Lawdan Bazargan, militant des droits de l’homme irano-américain a déclaré que Berlin devrait mettre fin à ses relations diplomatiques avec Téhéran pour envoyer un message aux dirigeants iraniens sur la situation désespérée de Sharmahd. “L’Allemagne aurait dû rompre ses liens avec la République islamique d’Iran il y a des années”, a-t-elle déclaré.

Bazargan, qui a été emprisonné par le régime dans les années 1980 pour activités dissidentes, a déclaré que l’Allemagne continue de refuser de voir “la vue d’ensemble que l’IRI [the Islamic Republic of Iran] est un État qui parraine le terrorisme et représente un danger pour l’humanité.”

Kazem Moussavi, un dissident germano-iranien et porte-parole du Parti Vert d’Iran en exil, a déclaré à Fox News Digital : « Le régime en Iran est déterminé à exécuter la figure de l’opposition iranienne et citoyen allemand Jamshid Sharmahd.

« Je dirai franchement : sa seule chance de survie est si le [Berlin] gouvernement fédéral agit de façon cohérente et immédiate. J’appelle le chancelier Olaf Scholz et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock à exiger sans équivoque que les ayatollahs libèrent Jamshid Sharmahd immédiatement et à souligner que l’Allemagne rompra ses relations avec le régime et le sanctionnera sévèrement en cas d’exécution.”

Lisa Daftari, spécialiste de l’Iran et rédactrice en chef du site The Foreign Deska déclaré à Fox News Digital : “Les États-Unis et l’Allemagne devraient absolument utiliser tout levier diplomatique dont ils disposent pour sanctionner le régime dans le cas de Sharmahd.”

Elle a poursuivi : « La récente augmentation des violations des droits de l’homme par le régime iranien, en particulier dans le ciblage des ressortissants étrangers, est une conséquence de la faiblesse des politiques contre les mollahs. Ils veulent montrer au monde qu’ils ont le dessus et le pouvoir de négociation le plus dominant. vis-à-vis de l’Occident, prendre des otages et en faire des exemples est leur modus operandi depuis leur arrivée au pouvoir à Téhéran [in 1979].”

Jason I. Poblete, l’avocat américain de Sharmahd, a déclaré à Fox News Digital : « S’il doit y avoir une libération d’otages en Iran qui inclut des ressortissants américains – et il semble qu’il y en aura – alors Jimmy [Jamshid] doit figurer sur cette liste. M. Sharmahd a été kidnappé, défilé à la télévision d’État iranienne par le chef suprême et est retenu en otage. Les Américains, les Allemands et les autres parties prenantes doivent faire bien plus que ce qu’ils ont fait.”

Lorsque Fox News Digital a demandé au ministère allemand des Affaires étrangères s’il annoncerait qu’il romprait les relations diplomatiques et économiques avec le régime iranien si le tribunal révolutionnaire de Téhéran condamnait à mort Sharmahd, un porte-parole a esquivé la question et déclaré : « La peine de mort est une peine cruelle, forme de punition inhumaine et dégradante à laquelle le gouvernement fédéral, en toutes circonstances et sans réserve, s’oppose. Nous continuons à le dire clairement à l’Iran à propos de M. Sharmahd.

Pour Gazelle, la déclaration du ministère des Affaires étrangères était une autre platitude qu’elle et sa famille entendent depuis 720 jours que son père, qui souffre de la maladie de Parkinson, est détenu à l’isolement.

“Toutes ses dents, à l’exception de deux, sont tombées. Ils torturent Jimmy émotionnellement et psychologiquement. Et le gouvernement allemand dit simplement que nous condamnons la peine de mort en général. Ils doivent faire quelque chose.”

Le département d’État américain n’a pas immédiatement répondu à une demande de presse de Fox News Digital.