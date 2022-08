Un Californien plaide coupable de contrebande de 1 700 animaux

LOS ANGELES (AP) – Un Californien qui a introduit en contrebande plus de 1 700 animaux sauvages aux États-Unis, dont 60 reptiles cachés dans ses vêtements, a plaidé coupable mercredi à des accusations fédérales.

Jose Manuel Perez, 30 ans, d’Oxnard, a plaidé contre deux chefs de contrebande et une accusation de trafic d’espèces sauvages.

Les procureurs ont déclaré que de 2016 à février dernier, Perez et ses complices ont utilisé les médias sociaux pour organiser la contrebande d’animaux en provenance du Mexique et de Hong Kong. La plupart étaient des reptiles et comprenaient des tortues-boîtes du Yucatan, des tortues-boîtes mexicaines, des bébés crocodiles et des lézards perlés mexicains, selon un communiqué du ministère américain de la Justice.

Il est illégal d’importer des animaux sans permis en vertu d’un traité international sur le commerce des espèces menacées, a déclaré le DOJ.

Perez a payé à des complices des frais de passage pour conduire des animaux du Mexique à El Paso, au Texas, où il les a fait expédier au domicile familial du comté de Ventura et les a revendus à des clients à travers les États-Unis, ont indiqué les autorités.

Il a également effectué lui-même une trentaine de voyages au Mexique pour récupérer des animaux, et le 25 février, il a été arrêté alors qu’il tentait d’entrer aux États-Unis avec 60 reptiles cachés dans des sacs de ses vêtements, ont déclaré les procureurs. Trois des reptiles sont morts.

Les reptiles de contrebande valaient environ 739 000 dollars, ont estimé les autorités.

Perez s’est enfui à Tijuana en juin alors qu’il était sous caution, mais a été rapidement capturé et renvoyé aux États-Unis. Il pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison fédérale pour chaque chef d’accusation de contrebande lorsqu’il sera condamné le 1er décembre.

The Associated Press