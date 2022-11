Un Californien mange les piments les plus forts du monde en 33 secondes et établit un record du monde Guinness

Un homme basé en Californie a récemment créé un nouveau record du monde Guinness après avoir mangé les piments les plus forts du monde en seulement 33 secondes. Avant cela, George Foster avait établi le record de manger trois Carolina Reapers en seulement 8,72 secondes. C’était à peine neuf mois avant qu’il n’atteigne le nouveau cap.

Le 17 septembre, George Foster est devenu avec succès la personne la plus rapide à manger les piments les plus forts du monde, qui a été interrompu pendant près de six ans. L’annonce a été faite par le Guinness World Records (GWR) après que George Foster ait dévoré les 10 Carolina Reapers en seulement 33,15 secondes. “En m’entraînant pour une tentative comme celle-ci, il s’agit davantage de mécanique et de mémoire musculaire, alors je me chronomètre à manger de petits poivrons doux pour mâcher et avaler des réponses automatiques”, a déclaré Foster au Guinness World Records.

Il a en outre déclaré que l’expérience est quelque peu similaire à essayer de manger du charbon de bois aussi rapidement que possible. L’homme a également mentionné qu’il fallait toujours garder du lait et de la crème glacée à portée de main pour éviter l’inconfort.

Le Carolina Reaper, que Gregory Foster a mangé pour établir le record du monde Guinness, provient de l’espèce de piment chinois Capsicum et compte 1,5 million de Scovilles. L’échelle de Scoville mesure à quel point un piment est épicé, tel qu’enregistré dans les unités de chaleur de Scoville.

Foster a établi le nouveau record d’avoir les piments les plus forts du monde au Seaport Shopping Center du centre-ville de San Diego, partagé par Guinness World Records. Dans sa tentative de battre son précédent record, l’homme a réussi à battre le record de Mike Jack, qui détient 8 records du monde Guinness pour le speed-eating ; dont quatre pour avoir des piments super chauds.

Plus tôt, Mike Jack avait créé le Guinness World Record pour avoir mangé trois Carolina Reapers (chacun pesant au moins 5 grammes) en 9,72 secondes.

