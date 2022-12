Un Californien évite la prison après l’attaque d’une tortue en 2021

SAN JOSE, Californie (AP) – Un homme du nord de la Californie a évité la prison vendredi après avoir pénétré dans une école maternelle en état d’ébriété l’année dernière et attaqué une tortue de compagnie nommée Michelangelo, a rapporté le San Jose Mercury News.

L’homme de 42 ans était également lié à d’autres cambriolages à l’école East San Jose et a volé des milliers de dollars d’articles dans les jours précédant et suivant l’attaque de Michel-Ange, une sulcata africaine vieille de plusieurs décennies, en janvier 2021. .

Le propriétaire de l’école a découvert que Michel-Ange saignait l’année dernière après l’attaque, empalé dans la coquille avec des éclats de 6 pouces (15 centimètres) provenant d’un poteau de porte de jardin en bois. L’homme avait également poussé un manche de râteau entre la tête et la jambe de l’animal et avait cassé des projecteurs et mis le verre brisé sur le dos de la tortue, a rapporté The Mercury News.

Un juge a condamné l’homme vendredi à deux ans de probation et à un traitement obligatoire pour la santé mentale et la toxicomanie. Il n’avait pas contesté les accusations de maltraitance animale, de cambriolage commercial et de vandalisme plus tôt cette année, a rapporté le journal.

L’homme est désormais également interdit d’avoir des animaux pendant 10 ans. Son défenseur public a déclaré que le comportement de son client contre la tortue était le résultat d’une intoxication excessive plutôt que d’une cruauté envers les animaux, a écrit le journal.

L’école maternelle n’a pas renvoyé la demande de commentaires du journal vendredi.

The Associated Press