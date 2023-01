Un Californien est sorti de sa voiture. Puis un rocher géant l’a écrasé

Un Californien a raconté son expérience de mort imminente après avoir évité de justesse d’être écrasé par un rocher dans sa voiture.

Mauricio Henao était assis sur le siège conducteur de sa voiture garée à Malibu, en Californie, mardi, lorsqu’il a reçu un appel téléphonique. Il a quitté la voiture pour prendre l’appel – puis a entendu le bruit de rochers massifs dévalant la colline.

“Je viens d’entendre des crashs bruyants”, a déclaré Henao, selon l’affilié de CNN, KTLA. “Et je suis sorti en courant et j’ai vu ma voiture juste écrasée.”

Des photos spectaculaires montrent la Prius de Henao avec le toit effondré par le rocher de quatre pieds.

“Le rocher a la taille de tout le capot”, a déclaré Henao. “Les pare-brise sont tous cassés et le châssis de la voiture est tout simplement tordu.”

Selon KTLA, des débris de la colline sont tombés sur quatre voies de circulation. Bien que personne n’ait été blessé, plusieurs autres voitures ont également été endommagées par des chutes de pierres à flanc de colline.

Henao a déclaré à KTLA que l’incident terrifiant survenu le long de la Pacific Coast Highway l’avait bouleversé.

“Je suis assez secoué”, a-t-il déclaré, selon KTLA. “Honnêtement, je ne pense pas que je me garerai à nouveau ici après ça. Je suis un peu traumatisé par toute cette épreuve.”





L’éboulement est survenu après qu’une tempête historique a frappé la Californie plus tôt cette semaine. La tempête mortelle a laissé des millions de personnes sous surveillance, a renversé des arbres et inondé des routes.

L’État s’attend à des conditions météorologiques plus extrêmes ce week-end, avec plus de 25 millions de personnes sous surveillance des inondations le long de la côte centrale de la Californie et des vallées de Sacramento et de San Joaquin.