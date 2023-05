Un Californien déclaré innocent et libéré après 33 ans de prison

Un Californien qui a passé 33 ans en prison pour tentative de meurtre a été déclaré innocent et libéré, a annoncé jeudi le procureur du comté de Los Angeles.

Daniel Saldana, 55 ans, a été reconnu coupable en 1990 d’avoir ouvert le feu sur une voiture transportant six adolescents qui sortaient d’un match de football au lycée à Baldwin Park, à l’est de Los Angeles, en octobre 1989. Deux étudiants ont été blessés mais ont survécu à la fusillade.

Saldana avait 22 ans au moment de la fusillade et travaillait à plein temps comme ouvrier du bâtiment. Il était l’un des trois hommes accusés de l’attaque. Saldana a été reconnu coupable de six chefs de tentative de meurtre et d’un chef de tir sur un véhicule occupé. Il a été condamné à 45 ans de prison à vie.

Il a comparu avec le procureur de district George Gascon lors d’une conférence de presse annonçant son exonération jeudi. Il a dit qu’il était reconnaissant d’être libéré.

« C’est une lutte, chaque jour se réveiller en sachant que vous êtes innocent et me voilà enfermé dans une cellule, criant à l’aide », a déclaré Saldana, selon le Southern California News Group.

« Je suis tellement heureux que ce jour soit arrivé », a-t-il déclaré.

REGARDER | Saldana parle de ce qu’il a manqué pendant son séjour derrière les barreaux : Un Californien déclaré innocent après 33 ans de prison Daniel Saldana, qui en 1990 a été condamné à tort pour une fusillade l’année précédente, dit qu’il se réveillait chaque jour en sachant qu’il était innocent et croyait que le jour viendrait où il serait libéré de prison.

DA présente ses excuses à Saldana

Le bureau de Gascon a commencé à enquêter après avoir appris en février qu’un autre agresseur condamné avait déclaré aux autorités lors d’une audience de libération conditionnelle en 2017 que Saldana « n’était en aucune façon impliquée dans la fusillade et qu’il n’était pas présent lors de l’incident », a déclaré le procureur.

Un ancien procureur de district adjoint était présent à cette audience de 2017 « mais n’a apparemment rien fait » et n’a pas partagé les informations exonérantes avec Saldana ou son avocat comme requis, a déclaré Gascon.

Cela a amené Saldana à passer six ans de prison supplémentaires avant que le bureau du procureur ne rouvre l’affaire et ne le déclare innocent, a déclaré Gascon.

Le procureur de district n’a pas divulgué d’autres détails sur l’affaire, mais il s’est excusé auprès de Saldana et de sa famille.

« Je sais que cela ne vous ramènera pas les décennies que vous avez endurées en prison », a-t-il déclaré. « Mais j’espère que nos excuses vous apporteront un peu de réconfort alors que vous commencez votre nouvelle vie. »

Gascon a ajouté: « Non seulement c’est une tragédie de forcer des gens à aller en prison pour un crime qu’ils n’ont pas commis, mais chaque fois qu’une injustice de cette ampleur se produit, les vrais responsables sont toujours là pour commettre d’autres crimes. »