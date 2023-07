Un Californien a caché la mort de sa mère pendant plus de 30 ans pour toucher des prestations

Un homme californien a plaidé coupable d’avoir caché la mort de sa mère pendant plus de trois décennies alors qu’il percevait ses paiements de sécurité sociale et de retraite militaire, un stratagème qui, selon l’avocat américain, est considéré comme la plus longue et la plus importante fraude de ce type dans le district. .

Donald Felix Zampach de Poway, à environ 20 miles au nord de San Diego, a collecté plus de 830 000 dollars de fonds publics et près de 30 000 dollars de cartes de crédit ouvertes frauduleusement au cours de trois décennies, a déclaré l’avocat américain Randy Grossman la semaine dernière.

L’escroquerie a commencé en 1990 lorsque la mère de Zampach est décédée au Japon, indique son accord de plaidoyer. Juste avant son décès, Zampach s’est transféré la propriété de sa maison du sud de la Californie et a déposé le bilan du chapitre 7, qui ne nécessite pas de plan de remboursement contrairement à la faillite plus connue du chapitre 11, au nom de sa mère, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un communiqué de presse.

Au cours des nombreuses années qui ont suivi la mort de sa mère, Zampach a maintenu ses comptes bancaires, falsifié sa signature et produit des déclarations de revenus falsifiées. La seule chose qu’il n’a jamais faite : déclarer le décès de sa mère à la sécurité sociale pour qu’ils cessent de payer.

«Ce prévenu ne s’est pas contenté de collecter passivement les chèques envoyés par la poste à sa mère décédée. Il s’agissait d’une fraude élaborée s’étalant sur plus de trois décennies qui nécessitait une action agressive et une tromperie pour maintenir la ruse », a déclaré Grossman dans un communiqué.

Zampach est en liberté sous caution et devrait être condamné le 20 septembre. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il est tenu de confisquer sa maison à Poway et de consacrer l’argent à sa facture de restitution de 830 000 $.

En 2020, il y avait près de 70 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale aux États-Unis, selon l’administration, qui dit qu’ils ont un taux d’incidents de fraude de moins de 1 %.