La question évidente dans l’esprit de nombreuses personnes est la suivante: quand peut je s’attend à être vacciné? Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude, il est possible de définir un calendrier approximatif. Je l’ai fait ci-dessous, avec l’aide d’experts en santé publique et de collègues qui couvrent le virus.

Janvier: Gardez à l’esprit que les vaccins Pfizer et Moderna nécessitent une deuxième dose quelques semaines plus tard pour être efficaces. Un premier lot de 40 millions de doses suffirait donc à vacciner 20 millions de personnes seulement.

Au début de l’année prochaine, Pfizer et Moderna seront probablement en mesure d’expédier environ 70 millions de doses par mois, Moncef Slaoui, un haut responsable fédéral des vaccins, a déclaré hier au Washington Post. Les gens recevront probablement les vaccins dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les pharmacies, ainsi que dans des cliniques spécialement créées à certains endroits, dit ma collègue Katie Thomas.

Février et mars: Les prochains groupes prioritaires sont probablement les personnes de plus de 65 ans (et en particulier celles de plus de 75 ans); les personnes souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque de mort en cas d’infection; et les travailleurs essentiels, comme ceux de l’éducation, de l’alimentation, des transports et de l’application de la loi.

Les personnes qui ont déjà contracté le virus peuvent faire exception à cette deuxième vague de vaccins, ce qui les immunise pendant au moins un certain temps.

Si d’autres entreprises en plus de Pfizer et Moderna reçoivent l’approbation pour leurs vaccins, le nombre total expédié chaque mois pourrait atteindre 150 millions d’ici mars, a déclaré Slaoui.