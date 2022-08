Un café sans sucre à South Elgin veut être « l’anti-Starbucks » – Shaw Local

Le Java Joint d’AJ à South Elgin cherche à être « l’anti-Starbucks » en tant que premier café sans sucre en Amérique.

Le café a ouvert la semaine dernière dans l’ancienne maison d’AJ’s Hangout au 586 Randall Road près de Caputo. Le propriétaire Lance Bell, qui a débranché le Hangout d’AJ après environ quatre mois, veut donner une tournure saine aux offres des cafés.

L’ancien AJ’s Hangout, qui a ouvert ses portes à South Elgin en mars, est maintenant AJ’s Java Joint, un café sans sucre. (Rick West)

“La mission est d’être tout ce que Starbucks n’est pas”, a déclaré Bell. “Nous sommes les anti-Starbucks.”

Ainsi, alors que le café peut préparer des macchiatos au caramel et des boissons similaires contenant du sucre comme une barre chocolatée, il propose des versions sans sucre.

Il est réalisé en utilisant des sirops édulcorés avec des fruits de moine et de la crème fouettée sans sucre. Il existe également un arc-en-ciel de sachets d’édulcorants de différentes couleurs à ajouter à votre café. Bien qu’il ne se présente pas comme totalement sans produits laitiers,

Java Joint d’AJ utilise du lait d’amande non sucré par défaut.

“Nous pouvons faire un latte à la vanille comme chez Starbucks ou Dunkin ‘Donuts, la différence est que nous ne sommes pas à 28 grammes de sucre, ni même un”, a déclaré Bell.

L’approche plus saine est similaire à un concept précédent dans le spot proposé.

AJ’s Hangout était un restaurant à faible teneur en glucides qui proposait des aliments sans sucre, gluten, blé et soja.

Bell l’a imaginé comme un lieu de rassemblement communautaire avec une grande salle à manger et de grandes tables pour les grands groupes.

AJ’s Java Joint, un café sans sucre à South Elgin, dispose d’un espace micro ouvert. (Rick West)

Le problème était que personne ne traînait dans le Hangout.

“Les deux tiers de nos clients prendraient de la nourriture et l’emporteraient pour manger à la maison”, a déclaré Bell. “Quand vous entrez dans un endroit de cette taille et qu’il n’y a qu’une ou deux tables avec des gens, c’est gênant.”

Donc, un peu moins de quatre mois après l’ouverture, Bell a fermé les portes et a apporté de l’aide pour repenser en tant que café.

“Le café est le tirage au sort de la communauté”, a déclaré Bell. “Nous venons d’ouvrir il y a huit jours, et nous avons maintenant des gens qui traînent ici avec des ordinateurs portables.”

Quel que soit le nom du restaurant, le concept de Bell depuis le début a été “l’entreprise comme une mission”. Il a dit que la mission était de fournir des aliments sains et de redonner à la communauté. Java Joint d’AJ continuera de travailler avec les organisations caritatives locales Lazarus House et Fox Valley Christian Action, en faisant don d’un pourcentage des ventes.

La mission s’étend également aux vendeurs de la boutique.

AJ’s achète des grains de café HOPE, une entreprise de café chrétienne basée au Texas qui entretient des relations commerciales directes avec des agriculteurs du Honduras et du Mexique. L’entreprise réinvestit ses bénéfices dans les pays où le café est cultivé.

“Ils élèvent les gens dans des pays comme le Honduras, ces pays du tiers monde”, a déclaré Bell. « Ainsi, l’entreprise en tant que mission est au premier plan de ce que nous faisons avec eux. En gros, buvez du café, sauvez une vie.

Le magasin stockera toujours bon nombre de ses propres options de restauration et de boissons adaptées aux céto et à celles de tiers. Dans la salle à manger, un espace micro ouvert, avec une guitare et un banjo, et une salle de prière pour une conversation tranquille et la méditation ont été ajoutés.

Bien que son premier concept ne fonctionne pas, Bell refuse de se laisser décourager.

“C’était une vocation, et quand c’est une vocation, c’est plus que vous”, a déclaré Bell. « Vous savez, c’est comme Edison avec les 1 200 ampoules qui ne fonctionnaient pas pour atteindre celle qui fonctionnait et tous ces autres clichés. Tu dois continuer jusqu’à ce que tu le comprennes.

https://www.dailyherald.com/business/20220802/sugar-free-coffee-shop-in-south-elgin-wants-to-be-the-anti-starbucks