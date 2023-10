Lorsque l’artiste Juan Pablo Echeverri est décédé l’année dernière à l’âge de 43 ans, il a laissé derrière lui plus de 8 000 autoportraits pris dans des photomatons d’identité à travers le monde. Ce qui avait commencé comme un journal de coiffures et de piercings est devenu un projet d’art conceptuel au fur et à mesure qu’Echeverri évoluait en tant qu’artiste. Cet été, une grille composée d’environ 400 de ces photos sera accrochée à la James Fuentes Gallery de Manhattan ; une autre a été exposée à Between Bridges, l’organisation à but non lucratif de Berlin dirigée par l’ancien employeur d’Echeverri, le photographe Wolfgang Tillmans, qui a aidé à organiser les deux expositions.

La mort soudaine d’Echeverri à cause du paludisme est survenue au moment où sa carrière prenait de l’ampleur, avec une exposition à León, au Mexique, et des œuvres dans la collection de l’ancien président de sa Colombie natale. Mais ce serait une erreur de voir dans ces portraits un sombre memento mori. «Je ne veux pas surcharger le travail», déclare Tillmans, qui préfère voir les choses telles qu’Echeverri était : sournois, cérébral et autodérision. Le titre de la série de passeports, « Miss Fotojapón », associe une blague sur l’échec passé de la Colombie à remporter le concours de Miss Univers avec le nom d’une chaîne de traitement de photos. L’exposition à New York comprend également « Identidad Payasa » (2017), une série de doubles portraits où l’artiste partage l’objectif avec des clowns des rues de Mexico. Echeverri prenait d’abord leurs photos en costume complet, puis demandait aux clowns de recréer son look, une manière d’incarner leur position. Tillmans dit que les photos montrent à quel point Echeverri sympathisait avec les clowns : ils étaient tous deux artistes, réalisant une performance visuelle et portant des masques. « Faut-il les prendre au sérieux ? Évidemment, on se moque d’eux à. C’est profond, mais il a joué avec légèreté », dit-il. “Identidad Perdida” est à l’affiche du 7 juin au 29 juillet jamesfuentes.com.