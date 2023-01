Un café filtre d’une valeur de Rs 290 lancé par Starbucks fait des blagues sur Twitter

Starbucks est connu pour sa gamme de différents types de café. Du moka au matcha, la marque sert tout et s’adresse maintenant à sa section de clients du sud de l’Inde, elle a introduit le très célèbre café filtre. Un inconvénient qui accompagne la marque est la flambée des prix et en élaborant à peu près la même chose, l’utilisateur de Twitter Adithya Venkatesan s’est rendu sur le site de micro-blogging. Il a partagé une image d’une thésaurisation Starbucks où le prix du café filtre nouvellement introduit a été mentionné.

“Cher Strbucks, il n’y a littéralement aucun ajji dans la terre verte de Dieu qui approuvera un café filtre pour 290rs + taxes”, a-t-il écrit dans la légende. L’image est maintenant devenue virale avec plus de 150 000 vues.

Plusieurs personnes ont répondu de la même manière. “Ajji avait l’habitude de masaler la dose et le café pendant environ 35 Paisa à l’époque. Qu’est-ce qui vous fait penser qu’elle approuvera shivu pour acheter du café filtre à 290 ₹”, a écrit un utilisateur de Twitter. On peut voir de nombreuses personnes se moquer de la marque pour l’introduction d’un café filtre aussi coûteux.

Une autre personne a écrit : « Je reçois un café filtre très authentique et fort près de mon bureau pour 20 ₹. Mon ajji pense toujours que 20 ₹ c’est trop cher alors que je peux avoir chez elle gratuitement. Elle deviendrait folle si elle entendait que ça coûtait 290 ₹ + taxes chez Starbucks et me retirerait de son testament.”

Voici quelques réponses :

Pendant ce temps, le modeste repas du co-fondateur de Starbucks, Zev Siegl, dans un restaurant emblématique de Bengaluru, invite les gourmets indiens à espérer voir bientôt du café filtre au menu de Starbucks. Le cerveau derrière l’un des cafés les plus célèbres au monde, Siegl, s’est rendu à Bengaluru pour assister à une conférence d’investisseurs. Au cours de son voyage, il s’est arrêté au restaurant historique Vidyarthi Bhavan pour déguster des spécialités locales. L’homme d’affaires a apprécié le masala dosa et une tasse de boisson bien-aimée du sud de l’Inde, du café filtre. Ses remarques au restaurant ont laissé certains internautes se demander s’il s’inspirerait de la boisson et l’intégrerait au menu de Starbucks.

Vidyarthi Bhavan a publié plusieurs photos de la visite de Siegl au point de vente sur Instagram. Ils ont dit qu’ils étaient heureux et fiers de l’avoir accueilli là-bas. L’une des photos contenait une note manuscrite du co-fondateur de Starbucks. Dans le message, il a écrit: “Mes amis, c’est un honneur de profiter de votre célèbre nourriture, de votre café et de votre accueil chaleureux. Je ramènerai cette merveilleuse expérience avec moi à Seattle.

