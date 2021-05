Un propriétaire de café en Californie met au défi les clients portant des masques en leur facturant 5 $ de plus pour payer les «dommages qu’ils ont collectivement causés».

Chris Castleman, propriétaire du Fiddlehead Cafe à Mendocino, a déclaré à NBC News que les frais supplémentaires seraient reversés à une association caritative.

« Je ne pense pas que 5 $ à une association caritative, ce soit trop demander aux clients portant des masques qui prétendent se soucier tellement de la communauté dans laquelle ils vivent », il a dit. Les masques, a-t-il poursuivi, sont «Mesures gouvernementales inefficaces» qui ont causé « dommage collatéral. »

Castleman a dû fermer son entreprise en juin dernier, lorsque les mesures de verrouillage en Californie étaient beaucoup plus strictes qu’elles ne le sont actuellement et que manger masqué n’était pas une option.





Les fermetures ont nui aux entreprises, a déclaré Castleman, et «Tout le monde qui porte un masque est complice.»

Son imposition d’une nouvelle « taxe sur les masques » est en réponse à la récente mise à jour par les Centers for Disease Control and Prevention de ses directives sur le port de masques, qui stipule que les personnes entièrement vaccinées peuvent cesser de porter des masques et de prendre des distances sociales.

Castleman critique depuis longtemps les restrictions de l’ère de la pandémie et a même introduit une réduction de 50% en mars pour les clients qui ont jeté leurs masques à la poubelle.

«Je ne crois pas au port de masque,» dit-il, ajoutant que son « clientèle » est « Fortement aligné » avec ses opinions, mais d’autres sont «vraiment en colère» face à la position qu’il a prise.

Le produit des frais supplémentaires qu’il perçoit est actuellement reversé à Project Sanctuary, une organisation axée sur la réduction de la violence domestique dans le comté de Mendocino. Un nouvel organisme de bienfaisance sera choisi pour recevoir les fonds toutes les deux semaines.

Castleman a clairement indiqué qu’il n’avait pas « Obliger » personne à payer, cependant. «Je leur donne la liberté de choix, ce qui semble être un concept étranger dans ces régions du pays», il prétendait.

