Au milieu des restrictions de type couvre-feu en cours pour contenir la flambée des cas de COVID-19, un restaurant végétalien basé à Mumbai, dans un acte noble, a commencé à distribuer gratuitement de la nourriture aux nécessiteux et aux pauvres. L’article 144, interdisant le rassemblement de quatre personnes ou plus dans une zone, a été imposé dans l’État à partir de mercredi soir. Il restera en place jusqu’au 1er mai.

Earth Café, un restaurant situé à Wandra à l’ouest de Mumbai, fournit de la nourriture aux chômeurs, aux travailleurs migrants et à leurs enfants dans la région. V Khatwani, le propriétaire du restaurant, a déclaré qu’ils fournissaient 150 colis de nourriture par jour.

«Nous avons commencé la collecte gratuite de nourriture ce dimanche et distribuons jusqu’à 150 colis alimentaires contenant du riz aux légumes pulao aux nécessiteux. Nos chefs préparent des aliments sains qui sont désinfectés, puis donnés aux chômeurs, aux travailleurs migrants et à leurs enfants », a déclaré Khatwani. TOI.

Avec le début de Ramzan, les bénévoles du restaurant sont également allés à l’extérieur de Mahim dargah pour distribuer de la nourriture. Ils ont également aidé à fournir de la nourriture près de l’église de Mahim.

De tels actes de noblesse surviennent à un moment où le gouvernement du Maharashtra a imposé le verrouillage du week-end et le couvre-feu nocturne avec des restrictions strictes après la flambée des cas de COVID-19.

Selon les dernières directives, nul n’est autorisé à se trouver dans un lieu public sans raison valable. À l’exception des services essentiels, tous les établissements, espaces publics, activités et services resteront fermés. Le tournage de films, de feuilletons et de publicités restera fermé et seules 25 personnes seront autorisées à se marier.

Jeudi, le Maharashtra a signalé 61695 nouveaux cas de coronavirus et a porté le total des cas à 36,39,855. Pas moins de 349 personnes ont succombé au virus au cours des dernières 24 heures et le nombre de morts a atteint 59 153 personnes. Il y a un total de 6 20 060 cas actifs dans l’État.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici