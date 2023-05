Un café anticapitaliste au Canada ferme ses portes après un an d’activité, a annoncé son propriétaire, citant « le manque de richesse générationnelle/capital d’amorçage provenant de sources éthiquement en faillite » comme raison de son incapacité à continuer à exploiter l’entreprise.

Le café de Toronto, The Anarchist, a ouvert ses portes en mars 2022 et se décrivait auparavant comme un « café anticapitaliste, anticolonial, une boutique et un espace communautaire radical sur des terres volées », a rapporté BlogTO. Il fermera ses portes le 30 mai.

« Ce fut une expérience incroyable, se connecter avec tant de grands membres de la communauté, susciter un débat désespérément nécessaire, augmenter la tension artérielle des conservateurs (ce qui vous inclut, « anarcho-capitalistes » et « libertaires »), réaliser le rêve de la plupart des travailleurs des services en ne pas avoir à tolérer la présence de traîtres de classe professionnels (porcs et militaires), et expérimenter des manières de vivre et de travailler qui n’embrassent pas avec enthousiasme la pure misanthropie du capitalisme », a écrit le propriétaire du magasin Gabriel Sims-Fewer sur le site Web du café à annoncer la fermeture.

« Malheureusement, le manque de richesse générationnelle / de capital d’amorçage provenant de sources éthiquement en faillite m’a empêché de traverser la saison hivernale calme ou de croître de la manière nécessaire pour être durable à plus long terme », a-t-il ajouté.

Dans un effort pour rendre le café accessible à tous et pour faire respecter l’idée que l’entreprise n’est pas une entreprise capitaliste, le magasin avait un modèle « payez ce que vous pouvez » qui était subventionné par des boissons plus chères, selon le site Web du café.

Le modèle n’a évidemment pas réussi. Le café a fait l’objet de critiques lors de son ouverture, car les critiques ont déclaré qu’il était hypocrite de facturer des prix élevés pour du café et des boissons bon marché.

Dans son message, Sims-Fewer a déclaré que The Anarchist « a été un énorme succès dans tous les sens que j’espérais, et m’a donné tellement d’inspiration et d’éducation que je prévois de l’utiliser dans de futurs projets ».

Il a terminé sa déclaration par: « F *** les riches. F *** la police. F *** l’État. F *** le camp de la mort colonial que nous appelons » Canada « . La boutique vend également des marchandises mettant en avant l’anti- visions capitalistes.