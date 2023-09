Un café à l’aéroport voit 15 joueurs de Las Palmas rater leur vol pour Séville avant le choc de la Liga

Las Palmas a eu le visage rouge samedi lorsque 15 de ses joueurs et deux physiothérapeutes ont raté leur vol pour Séville après être allés prendre un café à l’aéroport.

Selon rapports en Espagnele vol des îles Canaries vers le continent a été retardé et au lieu d’attendre à la porte d’embarquement, les joueurs sont allés acheter un café en compagnie de deux membres de l’équipe médicale du club.

Mais un problème de communication a fait qu’on ne leur a jamais dit quand l’avion devait décoller et tous les 17 ont fini par rater le vol pour l’Andalousie.

Suite au malentendu qui a vu plus de la moitié de l’équipe rester chez elle, Las Palmas a rapidement organisé un vol charter pour samedi soir, ce qui a permis aux joueurs et aux kinés de se rendre à Séville plus tard dans la journée.

Las Palmas, de retour en Liga après avoir remporté la promotion la saison dernière, est obligé de se rendre à tous ses matchs de la compétition.

Le club de Gran Canaria affrontera Séville dimanche au Sanchez Pizjuan, les deux équipes cherchant à remporter leur première victoire de la saison.

Plus tard dans la journée, le leader du Real Madrid affrontera la Real Sociedad au Santiago Bernabeu.

Samedi, Barcelone a battu le Real Betis 5-0 pour se hisser provisoirement en tête du classement, tandis que Valence est cinquième après une excellente victoire 3-0 contre l’Atletico Madrid.

Paire portugaise Joao Felix et Joao Cancelo prêt terminé, déménagement à Barcelone le jour de la date limite et tous deux ont joué le rôle principal lorsque les Blaugrana ont battu le Real Betis 5-0 samedi.

Également le jour de la date limite, Getafe a annoncé la signature du prêt du paria de Manchester United, Mason Greenwood. Et le lendemain, coach José Bordalas a défendu cette décision.

Contre Getafe, Jude Bellingham a marqué un but vainqueur en fin de match pour le Real Madrid avant la trêve internationale et j’ai eu la chair de poule après une ovation des fans au Santiago Bernabéu.