Un cadre vide peut réchauffer le cœur des étudiants d’Oxford… mais la reine ne sera jamais annulée

RECEVOIR mon offre d’étudier au Jesus College d’Oxford en tant qu’étudiant diplômé est un moment que je n’oublierai jamais.

Les mains tremblantes, j’ai appelé ma mère au travail pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Le portrait de la reine dans la salle commune du Magdalen College, Oxford Crédit : Entreprise

Je pleurais tellement qu’elle a d’abord pensé que j’avais appelé pour lui dire que quelqu’un était mort.

Sa fille, qui avait débarqué à peine 20 ans plus tôt sans parler anglais, avait gravi les échelons jusqu’à l’université la plus prestigieuse du monde.

Mais cette perception de prestige s’est lentement effritée depuis mon arrivée – et cette semaine me rappelle pourquoi.

Lundi, un groupe d’étudiants diplômés du Magdalen College d’Oxford a voté pour retirer un portrait de Sa Majesté la Reine de leur salle commune car « Pour certains étudiants, les représentations de la monarchie britannique représentent l’histoire coloniale ».

Dans un acte de fausse démocratie, dix étudiants ont voté en faveur du retrait du portrait, qui est resté au mur sans être dérangé pendant près d’une décennie, affirmant qu’il était offensant et peu accueillant parce que vous ne pouvez pas « séparer le patriotisme du colonialisme ».

Deux étaient contre la motion et il y avait cinq abstentions. Naturellement, leur décision a tout provoqué, des yeux roulés à l’indignation à travers le pays.

Laissons un instant le fait que cette décision a été prise à la demande d’un maigre huitième de la population de troisième cycle du Magdalen College.

S’il y a bien une chose que représente le règne de la reine Elizabeth, en ce qui concerne l’histoire de la monarchie et du colonialisme, c’est la chute de l’Empire britannique.

Près de 50 pays ont obtenu leur indépendance de l’Empire britannique pendant le règne de la reine – quelque chose que ces érudits à la peau mince devraient certainement se réjouir.

Les étudiants du Magdalen College, sur la photo, ont voté pour retirer le portrait de Sa Majesté Crédit : Alamy

PLUTT CHUFFÉ

Mais, hélas, l’obsession névrotique anti-establishment et anti-britannique l’emporte de nos jours sur le bon sens et la raison des étudiants, semble-t-il.

J’étais plutôt content de moi-même quand j’ai obtenu une place à Oxford – il est juste de dire que beaucoup d’enfants avec qui j’ai grandi étaient plus susceptibles de voir l’intérieur d’une prison que Jesus College.

Je pensais que j’allais rejoindre un club d’excellence britannique. Un foyer, pensai-je, d’étudiants endurcis qui avaient l’esprit ouvert et étaient guidés par la raison plutôt que par les sentiments.

Cela dit, lors de ma première semaine, lorsque les différents groupes d’étudiants anti-Brexit ont essayé de me cajoler pour que je rejoigne leur « combat » et que je leur ai expliqué que je soutenais le gouvernement nous faisant sortir de l’UE, ils avaient tous l’air d’avoir vu un fantôme.

C’était comme s’ils n’avaient jamais vu en chair et en os un jeune qui était à la droite de Jeremy Corbyn. Et il n’a pas fallu longtemps pour que les attitudes anti-conservatrices sarcastiques commencent à apparaître non plus.

C’est fascinant, n’est-ce pas, que je ne sois que la deuxième génération de ma famille à naître dans un Kenya post-colonial ?

C’est à quel point le colonialisme est proche pour moi.

Mes grands-parents ont vécu quatre décennies de leur vie sous la domination coloniale britannique.

La chroniqueuse du Sun et ancienne d’Oxford Mercy avec sa fille

La lutte de plusieurs années pour l’indépendance à la fin des années 50 a coûté la vie à au moins 12 000 de mes compatriotes kényans.

Si quelqu’un a un compte à régler avec la famille royale britannique, ce sont des gens comme moi et ma famille.

Mais – avec des millions de personnes au pays et à l’étranger – nous avons une immense admiration pour la reine.

Un énorme 85 pour cent de notre population voit la reine de manière positive, contre seulement neuf pour cent qui la voient négativement.

Pourquoi? Parce que les gens la voient comme un symbole de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, pas une Grande-Bretagne coloniale révolue que les gens sains d’esprit du 21ème siècle trouveraient méprisable.

Et la Grande-Bretagne d’aujourd’hui en est une dont beaucoup d’entre nous sont plutôt fiers.

C’est pourquoi plus de 60% des Britanniques se considèrent comme patriotes.

TRAUMA ÉMOTIONNEL

Cela soulève donc la question – qui sont ces étudiants qui se sentent tellement lésés par la reine que même la simple vue d’elle sur le mur dans leur vision périphérique alors qu’ils sont assis dans leur salle commune provoque un traumatisme émotionnel ?

Eh bien, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait qu’Oxford accueille plus d’étudiants de troisième cycle qui vivent en dehors du Royaume-Uni que ceux qui vivent ici.

Et avec des cours prestigieux coûtant jusqu’à 95 000 £ (trois fois le salaire moyen au Royaume-Uni) pour seulement 18 semaines de cours, il n’est pas étonnant que certains de ces étudiants soient si déconnectés du reste d’entre nous.

La reine EST un symbole honorable de la Grande-Bretagne dont nous devrions tous être extrêmement fiers.

L’espace vide où son portrait une fois accroché pourrait rendre les petits cœurs fragiles de ce petit groupe chaleureux et moelleux à l’intérieur, mais la reine ne peut pas et ne sera jamais annulée.