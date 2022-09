Un cadre pétrolier russe décède après être tombé de la fenêtre d’un hôpital, selon des sources

Ravil Maganov, le président du deuxième plus grand producteur de pétrole de Russie, Lukoil, est décédé jeudi après être tombé d’une fenêtre d’hôpital à Moscou, ont déclaré deux sources proches de la situation, devenant le dernier d’une série d’hommes d’affaires à rencontrer des morts subites inexpliquées.

Les sources ont confirmé les informations de plusieurs médias russes selon lesquelles l’homme de 67 ans avait plongé jusqu’à sa mort, mais les circonstances entourant sa chute n’étaient pas claires.

Deux personnes qui connaissaient bien Maganov ont déclaré à Reuters qu’elles pensaient qu’il était hautement improbable qu’il se soit suicidé.

Une autre source proche de l’entreprise a déclaré qu’il y avait une croyance au sein de la direction de Lukoil selon laquelle il s’était suicidé, mais il n’avait pas vu de preuves ou de documents à l’appui.

REGARDER | Une attaque meurtrière à Kharkiv laisse les habitants terrifiés, des bâtiments détruits :

Les bombardements de Kharkiv fracassent des immeubles et terrifient les habitants Avertissement : l’histoire contient des images graphiques Une attaque meurtrière à Kharkiv, en Ukraine, a détruit des bâtiments et terrifié les habitants qui ont été soumis à des bombardements incessants tout au long de la guerre. Susan Ormiston montre le chagrin, la perte et la résilience de ceux qui ont subi une nouvelle attaque contre leur vie.

Interrogé par Reuters s’ils enquêtaient sur la mort comme suspecte, la police de Moscou a renvoyé la question au comité d’enquête de l’État. Le Comité n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lukoil a déclaré dans un communiqué que Maganov était “décédé des suites d’une maladie grave”.

“Les milliers d’employés de Lukoil pleurent profondément cette perte douloureuse et expriment leurs sincères condoléances à la famille de Ravil Maganov”, a-t-il déclaré.

Autres décès inexpliqués

Plusieurs autres cadres supérieurs ayant des liens avec l’industrie énergétique russe sont décédés subitement dans des circonstances peu claires au cours des derniers mois.

Le lendemain de l’envoi par la Russie de ses forces en Ukraine en février, un dirigeant de Gazprom, Alexander Tyulakov, a été retrouvé mort dans son garage près de Saint-Pétersbourg, ont rapporté les médias russes.

En avril, Sergei Protosenya, ancien cadre supérieur du plus grand producteur de gaz naturel liquéfié de Russie, Novatek, a été retrouvé mort avec sa femme et sa fille dans une villa en Espagne. La police régionale catalane, enquêtant sur l’affaire, a déclaré croire qu’il les avait tués puis s’était suicidé.

En mai, les médias russes ont rapporté qu’un ancien directeur de Lukoil, Alexander Subbotin, avait été retrouvé mort dans le sous-sol d’une maison à l’extérieur de Moscou.

Le même mois, les médias russes ont déclaré que Vladislav Avayev, un ancien vice-président de Gazprombank, avait été retrouvé mort dans un appartement de Moscou, également avec les corps de sa femme et de sa fille.

Lukoil a pris position sur la guerre de la Russie en Ukraine

Torchères de gaz naturel sur une plate-forme de forage Lukoil dans la mer Caspienne en Russie en 2018. (Maxim Shemetov/Reuters)

Maganov travaillait chez Lukoil depuis 1993, peu de temps après la création de l’entreprise, et avait supervisé son raffinage, sa production et son exploration, devenant président en 2020. Son frère Nail est à la tête du producteur de pétrole russe de taille moyenne Tatneft.

Fait inhabituel parmi les entreprises russes, Lukoil a pris position sur l’intervention de Moscou en Ukraine. Dans une déclaration du 3 mars, le conseil d’administration de la société a exprimé sa préoccupation face aux “événements tragiques” en Ukraine et a appelé à “la fin la plus rapide possible du conflit armé” via des négociations.

Maganov était un proche collaborateur de l’un des fondateurs de Lukoil, Vagit Alekperov, et participait fréquemment aux réunions des producteurs de pétrole russes et du ministère de l’énergie pour décider d’actions communes au sein du groupe OPEP+ des principaux producteurs mondiaux de pétrole.

Alekperov, ancien vice-ministre soviétique du pétrole, a démissionné de son poste de président de Lukoil en avril, une semaine après que la Grande-Bretagne lui a imposé un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans le cadre des sanctions contre les actions militaires de la Russie en Ukraine.