Un cadre général pour une éventuelle libération d’otages et un cessez-le-feu à Gaza est présenté au Hamas

CNN

—



Un cadre général pour un libération d’otages et cessez-le-feu potentiel pendant la guerre entre le Hamas et Israël a été convenu entre les négociateurs à Paris ce week-end, selon un responsable proche des pourparlers.

Bien qu’il existe un cadre de base avec lequel les négociateurs estiment pouvoir avancer, les « détails vont être très difficiles » à régler, a déclaré le responsable. Même si les négociateurs sont parvenus à un accord sur les grandes lignes, le bureau du Premier ministre israélien a indiqué lundi qu’il y avait des inquiétudes concernant « des conditions qui ne sont pas acceptables ».

Renseignements égyptiens a livré le cadre au Hamas à Rafah lundi, a indiqué le responsable.

Le cadre exigerait qu’une première phase de libérations d’otages civils ait lieu sur une pause de six semaines, trois prisonniers palestiniens détenus par Israël étant libérés pour chaque otage civil renvoyé de Gaza. Ce ratio devrait augmenter pour les soldats des Forces de défense israéliennes et une pause plus longue est possible au-delà des six semaines pour les phases ultérieures.

Il s’agit d’un mélange de différentes propositions d’Israël, du Hamas, du Qatar et de l’Égypte, ainsi que d’idées supplémentaires des États-Unis. Les propositions différaient sur la durée de la pause et les ratios d’échange de prisonniers et d’otages.

De nombreux responsables ont exprimé leur optimisme quant au fait que cette proposition pourrait faire avancer le processus menant à une éventuelle libération des otages restants détenus par le Hamas et à un arrêt durable des combats à Gaza. Cependant, ils ont averti qu’il reste encore de nombreux détails à préciser – et que le Hamas doit encore s’engager de manière constructive.

“Je pense que la proposition est forte et convaincante et qu’elle offre, encore une fois, un certain espoir que nous puissions revenir à ce processus”, a déclaré lundi le secrétaire d’État Antony Blinken. “Mais le Hamas devra prendre ses propres décisions.”

Le plus haut diplomate américain n’a pas donné de détails sur la proposition.

Les discussions de dimanche ont fait « de bons progrès pour remettre les choses en ordre et au moins pour jeter les bases de la voie à suivre », a déclaré lundi le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

“Nous sommes dans une bien meilleure situation qu’il y a quelques semaines”, a déclaré Al Thani lors de l’Atlantic Council à Washington, DC.

Al Thani a décrit le cadre émergeant des discussions en France avec lui-même, le directeur de la CIA américaine Bill Burns et les chefs des renseignements israéliens et égyptiens comme une combinaison de « ce qui a été proposé par les Israéliens et ce qui a été une contre-proposition du Hamas ».

“Nous avons essayé de mélanger les choses pour trouver une sorte de terrain raisonnable qui rassemble tout le monde”, a-t-il déclaré.

Cependant, le Premier ministre qatari a minimisé la perspective de résultats immédiats issus des négociations. “Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas prédire quelle sera (la réponse du Hamas) et nous sommes sûrs que nous serons confrontés à des défis et à des obstacles.”

Le Hamas doit arriver « à un point où il s’engage de manière positive et constructive dans le processus », a déclaré Al Thani.

Les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord pour libérer davantage d’otages depuis l’échec de l’accord en novembre. Cet accord a abouti à une pause d’une semaine dans les combats en échange de la libération de plus de 100 otages et un autre accord visant à libérer plus de 100 otages restants constituerait une avancée majeure à une époque d’énormes tensions au Moyen-Orient alors que les inquiétudes grandissent quant à un un conflit régional plus vaste éclate.

Dans les mois qui ont suivi, Tsahal a poursuivi son offensive à Gaza visant à éliminer le Hamas en représailles à l’attaque du groupe du 7 octobre, qui a tué plus de 1 200 personnes. 250 autres personnes ont été enlevées lors de cette attaque.

Les attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre ont tué au moins 25 700 Palestiniens, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza. CNN ne peut pas vérifier les chiffres de manière indépendante en raison de la difficulté de rendre compte de la zone de guerre.

Les responsables américains ont rejeté à plusieurs reprises l’idée d’un « cessez-le-feu », mais ont soutenu l’idée d’une « pause » qui permettrait la libération des otages et l’arrivée d’une aide humanitaire supplémentaire dans cette bande déchirée par la guerre.

Blinken a déclaré qu’il avait discuté des « efforts en cours » pour libérer les otages israéliens et créer une « pause prolongée » dans les combats à Gaza lors de sa rencontre avec Al Thani lundi.

« Il est essentiel qu’ils puissent parvenir à la formule dont nous avons parlé pour mettre un terme durable au cycle de violence que nous avons vu dans la région génération après génération, et à l’opportunité qui existe de réellement y parvenir, un Israël intégré avec des relations avec tous ses voisins, des engagements en matière de sécurité, des assurances dont il a besoin pour pouvoir avancer dans la paix et la sécurité, une Autorité palestinienne réformée et une voie claire vers un État palestinien », a déclaré Blinken. lors d’une conférence de presse avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Au sortir des discussions en France, Al Thani est à Washington cette semaine pour des réunions avec de hauts responsables de l’administration Biden.

Michael Conte de CNN a contribué à ce rapport.