Un cadre bancaire finance des efforts de lobbying pour obtenir un soulagement de Covid dans les ligues mineures

Rosenbaum a des liens avec le Parti démocrate et Wall Street. Mergr, un site Internet qui fournit des données sur les transactions de capital-investissement, indique qu’avant de fonder Palisades Associates, Rosenbaum était fondateur et directeur général du groupe Carlyle. Il a également travaillé pour le Boston Consulting Group.

Le rôle de Rosenbaum en tant qu’acteur au sein du Parti démocrate est passé largement sous le radar.

Il est répertorié en tant que membre du conseil d’administration du Center for American Progress Action Fund, un 501 (c) (4) progressif, qui était autrefois dirigé par l’actuel conseiller de Biden à la Maison Blanche, Neera Tanden. Rosenbaum était aussi le chaise du Conseil National Juif Démocratique et a été nommé en 2016 en tant que vice-président pour le comité de plate-forme pour la Convention nationale démocrate de 2016.

Bien qu’il ait contribué à la campagne présidentielle de Biden en 2020, les dons les plus importants de Rosenbaum sont intervenus avant le cycle électoral le plus récent, selon les données du Center for Responsive Politics, non partisan. En 2016, il a donné plus de 33 000 $ au Comité national démocrate lorsqu’Hillary Clinton était candidate à la présidence. Rosenbaum a donné 25 000 $ au DNC au cours du cycle de 2012, lorsque le président Obama était candidat à sa réélection.

Rosenbaum et ses associés ont acheté les Dayton Dragons de l’Ohio en 2014. L’équipe est une filiale de classe A des Reds de Cincinnati de la MLB.

Le groupe de propriété de Dayton Dragons, Palisades Arcadia Baseball LLC, a reçu un prêt fédéral du programme de protection des chèques de paie d’une valeur de plus de 860 000 $, selon Les données de ProPublica. Le portail de demande de prêt PPP a fermé il y a quelques jours.