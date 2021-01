La plupart du temps, l’entreprise de cinéma, vieille de 116 ans, est plutôt banale.

Les billets sont vendus. Les images sont projetées sur des écrans, parfois en 3D. De temps en temps, les opérateurs de cinéma phobiques du changement sont enthousiasmés par une innovation. Le porte-gobelet d’accoudoir, par exemple, a été breveté en 1981.

Mais ce ne sont pas des heures normales dans les cinémas. Demandez simplement à Adam Aron.

Il y a un an, M. Aron, qui dirige AMC Entertainment, la plus grande chaîne de multiplex au monde, se sentait inhabituellement revigoré par son industrie désuète. Même avec la prolifération des services de diffusion en continu et la baisse de la fréquentation en Amérique du Nord – les cinémas du monde entier 42,5 milliards de dollars en 2019, un record. « Nous voyons une croissance spectaculaire de la taille du box-office national pas si loin », a-t-il déclaré avec éclat fin février.

À la mi-mars, le coronavirus avait contraint M. Aron à licencier 35000 travailleurs, dont lui-même, et à fermer tous les cinémas AMC: 10700 écrans dans 15 pays. Alors que le coronavirus augmentait, reculait et resurgissait, AMC a rouvert la plupart de ses théâtres, en a rouvert plusieurs et, récemment, a commencé à en rouvrir certains. Pour maintenir en vie la chaîne de la dette, M. Aron et son directeur financier, Sean Goodman, qui ont rejoint AMC quelques mois seulement avant la crise, ont fait des retours en arrière, évitant de justesse la faillite. quatre fois en neuf mois. AMC a levé plus d’un milliard de dollars par intermittence et a obtenu environ 1 milliard de dollars supplémentaires en report de loyer de la part des propriétaires.