Un cadeau d’anniversaire d’une grenade tue un haut collaborateur du chef militaire ukrainien

Kyiv, Ukraine — Un haut collaborateur du commandant de l’armée ukrainienne a été tué par une grenade qui lui a été offerte comme cadeau d’anniversaire, et non lors d’une attaque ciblée, a déclaré le ministre de l’Intérieur du pays. Le major Henadiy Chastiakov est décédé lundi dans un tragique accident et son fils de 13 ans a été grièvement blessé, a déclaré le ministre de l’Intérieur Ihor Klymenko sur Telegram.

Un collègue a offert six nouvelles grenades à Chastiakov, qui était un haut collaborateur et ami proche du général Valerii Zaluzhnyi, pour son 39e anniversaire, a déclaré Klymenko.

Chastiakov montrait les grenades à sa famille à la maison lorsque son fils en a pris une et a commencé à tordre l’anneau.

“Le militaire a ensuite pris la grenade des mains de l’enfant et a tiré sur l’anneau, provoquant une explosion tragique”, a déclaré Klymenko.

La police enquête sur l’incident survenu dans le village de Chaiky, dans la région de Kiev.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le lieutenant-général Valerii Zaluzhnyi, prononce un discours lors de l’événement commémoratif pour les défenseurs de Debaltseve au parc Askold’s Grave, à Kiev, capitale de l’Ukraine. Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/Future Publishing/Getty



Le général Zaluzhnyi a rendu hommage à Chastiakov dans un message sur l’application de messagerie Telegram, louant son assistant comme une « épaule fiable » sur laquelle s’appuyer depuis La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022.

Il a déclaré que la mort de Chastiakov l’avait laissé dans une « douleur indescriptible » et l’a qualifié de « lourde perte pour les forces armées ukrainiennes et pour moi personnellement ».

La mort de cet officier est la deuxième tragédie mortelle en moins d’une semaine pour l’armée ukrainienne.

Vendredi, une brigade ukrainienne organisant une cérémonie à Zaporizhzhia en l’honneur de ses soldats a été touchée par un missile russe qui a tué 19 soldats, l’une des attaques les plus meurtrières signalées par les forces ukrainiennes.



Le commandant de la 128e brigade séparée d’assaut en montagne, Dmytro Lysiuk, a été suspendu alors que les autorités enquêtent sur les raisons pour lesquelles la Journée des forces de roquettes et de l’artillerie a eu lieu près de la ligne de front, où les drones de reconnaissance russes pouvaient facilement repérer le rassemblement.

Les médias ukrainiens ont rapporté que Lysiuk était en retard à la cérémonie et n’avait pas été blessé.

“Il sera déterminé qui a spécifiquement violé les règles concernant la sécurité des personnes dans la zone d’accès de reconnaissance aérienne de l’ennemi”, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy. “Il n’y aura aucune évasion de responsabilité.”