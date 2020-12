Le corps d’un homme – supposé être un cycliste – a été retrouvé dans une forêt près du château de Gwrych, où je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! est filmé pendant le week-end.

La découverte a été faite au large d’Abergele Road, près de la tour de Lady Emily, juste après 10 heures du matin samedi matin (28 novembre), rapporte le Daily Post.

Des policiers se sont rendus sur les lieux à Abergele mais ont déclaré qu’il n’y avait pas de circonstances suspectes entourant la mort de l’homme.

L’affaire a maintenant été confiée au coroner du nord du Pays de Galles, a déclaré la police du nord du Pays de Galles.

Un porte-parole de la police du nord du Pays de Galles a déclaré: « Nous avons été informés à 10 h 57 le samedi 28 novembre par le service d’ambulance gallois.







(Image: Ian Cooper / North Wales Live)



«Le corps d’un homme qui, selon nous, avait été en VTT dans les bois au large de la route d’Abergele a été découvert.

« Il a été déclaré mort sur les lieux.

« Il n’y a pas de circonstances suspectes et le coroner a été informé. »

