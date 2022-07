Un Cachemirien de 27 ans écrit le Coran sur du papier de 500 mètres et établit un record du monde

Mustafa-Ibn-Jameel, un calligraphe cachemirien de 27 ans, a créé un nouveau record du monde en écrivant le Saint Coran sur un rouleau de 500 mètres en sept mois. Selon le rapport sur le Kashmir Rising, Mustafa-Ibn-Jameel, qui vit à Bandipora, au Cachemire, dans la vallée de Gurez, a établi un record unique.

Pendant ce temps, le photojournaliste cachemirien Basit Zagar a tweeté une vidéo sur son compte Twitter. Dans la vidéo, tout le rôle du papier 500m est dévoilé et le journaliste est vu en train de cliquer sur des images. Partageant la vidéo, Basit Zagar a écrit : « Mustafa-Ibn-Jameel, un calligraphe cachemirien de 27 ans a battu le record du monde en écrivant le Saint Coran sur un rouleau de 500 mètres en sept mois.

La vidéo a surpris les téléspectateurs et a recueilli 12,5 000 vues.

Mustafa-Ibn-Jameel, un calligraphe cachemirien de 27 ans a battu le record du monde en écrivant le Saint Coran sur un rouleau de 500 mètres en sept mois

Bien que Mustafa soit calligraphe et qu’il ait terminé ce travail en 7 mois. Le Lincoln Book of Records a considéré son exploit comme un record du monde et l’a également récompensé pour cela. Selon le site Internet, Mustafa a écrit le Coran sur du papier de 14,5 pouces de large et 500 mètres de long.

De plus, selon la vidéo Twitter d’Al Jazeera, il écrivait le Coran sur papier pendant 18 heures par jour. Mustafa a déclaré qu’il avait commencé la calligraphie pour améliorer son écriture. Tout en apprenant la calligraphie, il avait l’habitude de faire sa signature et d’écrire des versets du Coran. Puis il a pensé qu’il devrait écrire tout le Coran.

Après avoir vu la vidéo, les gens ont félicité Mustafa. Un utilisateur de Twitter a déclaré que les gens devraient connaître Mustafa car il a fait un travail formidable. Un autre a déclaré qu’il y a quelques mois, Mustafa avait traduit le Coran en langue Sheena.

