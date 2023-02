Un cabinet de conseil poursuit le Twitter d’Elon Musk, affirmant qu’il n’a pas été payé

D’autres entreprises de Wall Street n’ont peut-être pas non plus profité de l’accord de M. Musk pour Twitter, qui était le plus grand rachat par emprunt pour une entreprise technologique. Les banques d’investissement Morgan Stanley, Bank of America et Barclays ont prêté collectivement environ 13 milliards de dollars pour financer l’acquisition de M. Musk. Mais ils ont engagé ces fonds avant l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et une tentative de M. Musk de rompre l’accord. Ils ont depuis été incapables de vendre cette dette, qui figure dans leurs bilans.

Les banques d’investissement gagnent de l’argent grâce aux frais qu’elles facturent pour organiser ces transactions, et elles préfèrent vendre toute dette qu’elles finissent par détenir au cas où les emprunteurs ne pourraient pas rembourser. Morgan Stanley a déprécié le mois dernier 356 millions de dollars sur ses prêts à effet de levier, ce qui signifie que la valeur marchande de cette dette a chuté depuis le financement des transactions.