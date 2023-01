Un cabinet d’avocats pour les démocrates intente une action contre la loi électorale de l’Ohio

COLUMBUS, Ohio (AP) – Un cabinet d’avocats démocrate a intenté une action contre la nouvelle loi électorale de l’Ohio, affirmant au nom de groupes représentant les vétérans militaires, les enseignants, les retraités et les sans-abri qu’elle “impose des charges inutiles et discriminatoires” au droit de vote.

Elias Law Group a intenté une action devant le tribunal fédéral de Cleveland vendredi, le jour même où le gouverneur républicain Mike DeWine a signé la législation malgré les objections des groupes de droit de vote, de travail, d’environnement et de défense des droits civiques qui avaient plaidé pour un veto.

Le litige note que le secrétaire d’État républicain Frank LaRose, le défendeur, et la sénatrice d’État Theresa Gavarone, qui a supervisé l’insertion des dispositions les plus strictes dans le projet de loi, ont tous deux salué l’administration exemplaire de l’Ohio lors des élections de 2020.

Pourtant, il allègue que les législateurs “ont tiré parti de fausses allégations de fraude électorale généralisée” pour justifier le projet de loi, ce qui rend “beaucoup plus difficile pour les électeurs légaux – en particulier les jeunes, les personnes âgées et les Noirs de l’Ohio, ainsi que les militaires et autres Ohioiens vivant à l’étranger – de exercer leur droit fondamental de participer aux élections de l’État.

Le procès vise en particulier trois dispositions : une exigence stricte d’identification avec photo ; la fenêtre rétrécie pour guérir un bulletin de vote provisoirement exprimé ; et des délais plus courts pour demander et retourner les bulletins de vote par correspondance.

“Si les dispositions contestées accomplissent quelque chose, ce sera de diminuer la confiance dans un système électoral que les personnes au pouvoir ont coopté pour consolider leurs positions de pouvoir aux dépens des droits des électeurs”, indique le procès.

En signant le projet de loi vendredi, DeWine a déclaré que son administration avait travaillé pour empêcher les restrictions les plus sévères envisagées d’être incluses dans la législation. Il a déclaré que la version finale protégera l’intégrité des élections.

LaRose a déclaré dans un communiqué après la signature que le public appuie fermement l’exigence d’une pièce d’identité avec photo pour voter et que le projet de loi a trouvé un moyen “de bon sens” d’y parvenir.

Julie Carr Smyth, Associated Press