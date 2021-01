Un cabinet d’avocats de premier plan est accusé dans des documents judiciaires d’avoir menti à une jeune parajuriste pour la convaincre de prendre une réduction de salaire de 20% pendant la pandémie de coronavirus.

Carly Ann Frances Bullock, 25 ans, a prétendu qu’Andrew Johnson, le fondateur d’AJ and Co, lui aurait faussement dit que tout le personnel de l’entreprise subissait une réduction de salaire de 20% en raison de la pandémie de Covid-19.

Mme Bullock poursuit le cabinet d’avocats de Brisbane devant la Cour fédérale, accusant M. Johnson de « conduite inacceptable » en la forçant à accepter une réduction de salaire de 75000 dollars à 60000 dollars.

