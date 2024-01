Un cabinet d’avocats démocrate conteste les circonscriptions du Congrès du Wisconsin

WASHINGTON – Un cabinet d’avocats démocrate de grande envergure demande à la Cour suprême du Wisconsin de reconsidérer la carte du Congrès de l’État avant les élections de 2024, arguant qu’une décision de redécoupage prise le mois dernier remet en question les limites actuelles des districts de l’État du champ de bataille.

Elias Law Group, présidé par Marc Elias, qui a mené de précédentes poursuites en matière d’accès au vote dans le Wisconsin et à travers le pays, a déposé mardi une motion visant à revoir les limites des circonscriptions du Congrès du Wisconsin. Le groupe vise à mettre en place une nouvelle carte pour les élections de 2024, même si ces projets sont probablement confrontés à un délai serré, avec moins de 11 mois avant les élections de novembre.

Le dossier, déposé par le cabinet d’Elias au nom d’un groupe de quatre électeurs du Wisconsin, s’appuie sur une décision de la Cour suprême de l’État du mois dernier ordonnant de nouvelles limites législatives dans laquelle la Haute Cour a déclaré qu’elle ne favoriserait plus les cartes minimisant les modifications des lignes de démarcation existantes. .

Cette décision a effectivement annulé une décision de 2021 du tribunal alors conservateur, selon laquelle les nouvelles cartes électorales de l’État devaient ressembler à celles établies en 2011, ce qui a consolidé le contrôle républicain de la législature et de la majorité des sièges à la Chambre des représentants de l’État. C’est selon cette approche du « moindre changement » que les cartes actuelles du Congrès ont été établies.

La motion de mardi a déclaré que la décision du mois dernier rejetant cette approche justifiait le remplacement de la carte actuelle du Congrès par de nouvelles frontières dans un processus exempt de ce que l’entreprise a appelé l’exigence de moindre changement « imparfaite ».

« La carte actuelle du Congrès du Wisconsin a été établie selon le principe du « moindre changement » qui a perpétué et exacerbé l’injustice partisane qui a privé les électeurs du Wisconsin de circonscriptions équitables au Congrès pendant plus d’une décennie », a déclaré Abha Khanna, partenaire d’Elias Law Group, dans un communiqué fourni au Congrès. Sentinelle du Milwaukee Journal.

Avec la récente décision, Khanna a ajouté : « La carte du Congrès du Wisconsin n’a désormais aucun fondement dans la loi ou le précédent du Wisconsin, et le processus correctif visant à adopter une nouvelle carte légale doit reprendre immédiatement. »

du Wisconsin limites actuelles des districts du Congrès ont été dessinés par le gouverneur démocrate Tony Evers et approuvés plus tard par la Cour suprême de l’État. En mars 2022, la Cour suprême des États-Unis a rejeté les plans législatifs de l’État, également dessinés par Evers, mais a refusé de bloquer les lignes du Congrès.

Les Républicains détiennent 6 des 8 sièges du Congrès du Wisconsin

Il n’y a que deux districts compétitifs au Congrès dans le Wisconsin selon les cartes actuelles. Les républicains détiennent six des huit sièges de l’État à la Chambre des représentants, et les démocrates contrôlent en toute sécurité les 2e et 4e districts d’un bleu profond, dominés respectivement par Madison et Milwaukee.

Le 3e district ouest et le 1er district sud-est sont les seuls sièges compétitifs du Wisconsin. La carte d’Evers a maintenu un léger avantage républicain dans le 3e district, qui est devenu rouge plus tard cette année-là, et a rendu le 1er district plus compétitif pour les démocrates, le faisant passer d’une marge républicaine d’environ 9 points à un avantage de 2 points. Le représentant républicain Bryan Steil a facilement été réélu dans le 1er district en 2022.

Les circonscriptions politiques sont généralement redessinées après la fin du recensement américain tous les 10 ans pour tenir compte des changements démographiques. Les circonscriptions du Congrès doivent avoir des populations égales, mais la façon dont les circonscriptions sont réparties tend à déterminer quel parti détient le pouvoir.

La motion de mardi indique que la carte « sans loi » actuelle devrait rester en vigueur jusqu’en 2031 environ – après le prochain recensement et le processus de redécoupage ultérieur.

La motion soutient qu’un tel résultat « ne peut pas être retenu » et demande au tribunal d’inviter les parties impliquées dans les précédentes propositions de cartes de district du Congrès à soumettre de nouvelles cartes. La Commission électorale du Wisconsin et ses membres sont cités comme défendeurs dans la motion.

« Accorder une telle réparation remplira le devoir constitutionnel de cette Cour de juger de manière indépendante de la validité des cartes du Congrès du Wisconsin ; Ne pas agir reviendrait à renforcer un principe juridique désormais discrédité et soumettrait les électeurs du Wisconsin à une décennie complète selon des cartes du Congrès qui n’ont aucun fondement dans la loi du Wisconsin », ont écrit les avocats dans la motion.

Cette décision intervient moins d’un mois après que la majorité libérale de la Cour suprême de l’État a ordonné à l’Assemblée législative de l’État, contrôlée par les républicains, de tracer les nouvelles limites du Sénat de l’État avant les élections de 2024.

Le tribunal a jugé les cartes législatives inconstitutionnelles car de nombreux districts ne sont pas contigus. Mais la juge Jill Karofsky en elle opinion majoritaire a également déclaré que le tribunal « ne prendrait pas en compte » la théorie du moindre changement lors de l’adoption de nouvelles cartes, notant que la décision du 22 décembre a annulé la décision précédente du tribunal exigeant l’approche du moindre changement.

Karofsky a fait valoir que le tribunal alors contrôlé par les conservateurs n’avait jamais « défini une approche du moindre changement de manière cohérente » et a déclaré que cette approche devrait être « secondaire » par rapport à d’autres exigences constitutionnelles liées aux limites des districts comme « la préservation des communautés d’intérêts ».

« Il est peu pratique et irréalisable d’appliquer une norme qui (1) est basée sur des principes fondamentaux qui n’ont jamais fait l’objet d’un consensus et (2) est en contradiction avec les exigences établies en matière de district », a écrit Karofsky.

Law Forward, qui a contesté les cartes législatives un jour après que la Haute Cour soit passée sous contrôle libéral en août dernier, n’a pas contesté les limites des districts du Congrès de l’État à l’époque. Il n’était pas clair qu’une telle contestation serait déposée à moins d’un an de l’élection présidentielle de 2024.

Le timing du dépôt met les démocrates face à la montre. Les primaires de l’État sont fixées au 13 août et la Commission électorale du Wisconsin a déclaré que toute nouvelle carte devait être en place. avant le 15 mars pour entrer en vigueur pour les élections de 2024. Les pétitions de candidature commencent à circuler le 15 avril.

Dans leur requête déposée mardi, les avocats ont soutenu que le dépôt était opportun car il intervenait quelques semaines seulement après la décision de la Cour suprême de l’État du 22 décembre et quelques jours après que la Haute Cour a refusé de reconsidérer cette décision la semaine dernière.

On ne sait pas non plus à quoi pourrait ressembler une carte redessinée. Mais les démocrates pourraient à nouveau intervenir dans les deux districts du champ de bataille détenus par les républicains Steil et le représentant Derrick Van Orden, qui représente le 3e district.

Les nationaux-démocrates, pour leur part, ont fait de ces deux sièges leurs principales cibles alors qu’ils s’efforcent de renverser la faible majorité des républicains à la Chambre.

Mardi soir, les Républicains n’ont pas tardé à attaquer cette décision, soulignant que le dépôt de ce dossier intervient après que la Haute Cour du Wisconsin soit récemment passée sous contrôle libéral.

“La majorité libérale nouvellement achetée et payée à la Cour suprême du Wisconsin est confrontée à un autre test de confiance du public : faire ce qu’il faut en laissant en place les cartes constitutionnelles actuelles ou abandonner un bon jugement en s’adressant à leur gauche en dehors de l’opposition. -les donateurs de l’État”, a déclaré le président du Parti républicain du Wisconsin, Brian Schimming, dans un communiqué.

“S’ils choisissent cette dernière option”, a-t-il ajouté, “nous attendrons avec impatience que la Cour suprême des États-Unis se saisisse de l’affaire”.

Le Comité national républicain du Congrès, le principal organe de campagne du Parti républicain de la Chambre des représentants, a également accusé les démocrates d’essayer de « contourner les règles pour accéder au pouvoir ».

“Les démocrates du Wisconsin ne peuvent pas remporter ces sièges à la Chambre à eux seuls, ils se concentrent donc sur le gerrymandering pour s’aider eux-mêmes au lieu de se présenter sur des politiques qui aident les habitants du Wisconsin”, a déclaré le porte-parole du NRCC, Mike Marinella, au Journal Sentinel.

Les démocrates ont cependant largement salué cette décision.

Nick Ramos, directeur exécutif de la Wisconsin Democracy Campaign, un groupe qui s’est opposé aux cartes actuelles du Wisconsin, a déclaré au Journal Sentinel que l’approche du moindre changement « devrait être remise en question ». Il a reconnu que le calendrier pour mettre en place une nouvelle carte pour 2024 est serré, mais a ajouté : « Notre Cour suprême est équipée pour traiter des cas comme celui-ci ».

Le représentant démocrate du Wisconsin, Mark Pocan, a tweeté mardi soir son soutien à la motion, qualifiant cet effort de tentative de « rendre nos circonscriptions du Congrès équitables pour tous les habitants du Wisconsin ».

“Le Wisconsin est un État violet, cependant, nos cartes actuelles des districts du Congrès ne reflètent pas cela”, a déclaré Pocan.

Suivez Lawrence Andrea sur X @lawrencegandrea.