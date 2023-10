Un cabinet d’avocats annule les offres d’emploi suite à la lettre israélienne d’un étudiant de Harvard

Le principal cabinet d’avocats américain Davis Polk a annoncé dans un courrier électronique interne qu’il avait annulé les lettres d’embauche de trois étudiants en droit des universités de Harvard et de Columbia qui avaient signé des déclarations organisationnelles sur Israël, l’une des dernières réponses aux lettres ouvertes de groupes universitaires sur Israël. -Le conflit du Hamas qui a ébranlé les donateurs des universités, les employeurs, les anciens élèves et les étudiants.

« Ces déclarations sont tout simplement contraires aux valeurs de notre entreprise et nous avons donc conclu qu’annuler ces offres était approprié pour assumer notre responsabilité de fournir un environnement de travail sûr et inclusif à tous les employés de Davis Polk », indique le courriel signé par Neil Barr.

L’avocat spécialisé dans les petites entreprises, Joseph Gerstel, a publié mardi une capture d’écran de l’e-mail sur LinkedIn. Un représentant de Davis Polk a confirmé son authenticité.

Barr a poursuivi en écrivant : « Pour le moment, nous restons en dialogue avec deux de ces étudiants pour nous assurer que toute autre couleur qui nous est proposée par ces étudiants est prise en compte. »

Un représentant de Davis Polk a souligné une déclaration incluse dans l’e-mail : « Les opinions exprimées dans certaines des déclarations signées par les organisations étudiantes en droit ces derniers jours sont en contradiction directe avec le système de valeurs de notre cabinet. Pour cette raison et afin de garantir que nous continuons à maintenir un environnement de travail solidaire et inclusif, les leaders étudiants responsables de signer ces déclarations ne sont plus les bienvenus dans notre cabinet ; et leurs offres d’emploi ont donc été annulées.

Le représentant n’a pas immédiatement répondu à une question sur la manière dont le cabinet avait identifié les étudiants comme ayant signé les déclarations.

L’identité des étudiants n’a pas été révélée dans le courrier électronique, qui ne précise pas quelles déclarations les étudiants ont signées. Une série de déclarations publiques soutenant les Palestiniens et accusant Israël d’être responsable du récent conflit entre Israël et le Hamas a créé une tempête sur les campus universitaires et dans les entreprises américaines depuis la semaine dernière.

Le 10 octobre, The Harvard Crimson, l’un des journaux d’information gérés par les étudiants de l’université, a rapporté que plus de 30 groupes d’étudiants de Harvard signé une lettre qui ont déclaré qu’ils tenaient Israël « entièrement responsable » de « toute la violence qui s’est déroulée » dans le conflit, qui est intervenu après une attaque surprise du Hamas contre Israël qui a tué plus de 1 300 personnes. Depuis la publication de la lettre, de nombreux PDG, chefs d’entreprise et un juge fédéral ont réagi en coupant les liens avec l’université, en exigeant l’identification des signataires ou en déclarant qu’ils n’embaucheraient pas les signataires.

Le 10 octobre, Jonathan Neman, PDG de Sweetgreen posté sur X qu’il « aimerait savoir » quels étudiants ont signé la déclaration de Harvard « pour que je sache ne jamais embaucher ces personnes ».

« Idem », David Duel, PDG d’EasyHealth écrit le Xrépondant à Neman.

Michael Broukhim, PDG de FabFitFun, leur a fait écho, et dans un post sur X il a écrit : « Discriminer les partisans du terrorisme est la décision la plus comiquement facile que j’aurai jamais à prendre en tant que PDG. »

Le juge Matthew Solomson de la Cour fédérale des réclamations des États-Unis a également aurait a déclaré sur LinkedIn qu’il ne laisserait aucun des étudiants qui se sont inscrits au poste de commis aux relevés pour lui.

Des donateurs importants ont également couper les liens avec Harvard sur la déclaration, y compris la Fondation Wexner – co-fondée par Leslie Wexner, l’ancienne PDG de Victoria’s Secret.

Le cramoisi de Harvard a rapporté la semaine dernière que au moins quatre sites Web en ligne ont révélé l’identité et les informations personnelles des étudiants des groupes qui ont signé la déclaration. Le groupe d’étudiants de Harvard qui a publié la déclaration a supprimé la liste des organisations qui y ont adhéré.

La présidente de Harvard, Claudine Gay, s’est opposée à la déclaration des étudiants, écrivant elle-même déclaration au Crimson le 10 octobre, « aucun groupe d’étudiants – pas même 30 groupes d’étudiants – ne parle au nom de l’Université Harvard ou de ses dirigeants ».

Des groupes d’étudiants d’autres universités de l’Ivy League, y compris l’Université de Columbia, ont publié déclarations communes similaires en soutien aux Palestiniens.

Une semaine auparavant, un autre important cabinet d’avocats new-yorkais, Winston & Strawn, annoncé il avait annulé la lettre d’emploi d’un ancien associé d’été en raison de « commentaires incendiaires » qui avaient été distribués à l’association du barreau étudiant de NYU.