Un but tardif propulse l’Espagne vers la toute première finale de la Coupe du monde féminine

L’Espagne a réservé sa place pour la finale de la Coupe du monde féminine 2023 après avoir battu la Suède de manière palpitante mardi. Ils sont maintenant prêts à affronter l’Angleterre ou l’Australie co-hôte dans le match pour le titre. Ce sera la toute première apparition de l’équipe espagnole dans le match de championnat du tournoi.

La demi-finale entre l’Espagne et la Suède a commencé un peu lentement car les deux équipes n’ont pas réussi à marquer en première mi-temps. La Suède a affiché une défense étouffante tout au long de la compétition. En fait, ils n’avaient accordé que deux buts en cinq matches avant le match contre l’Espagne.

L’Espagne marque avec un premier tir cadré, mais les Suédois ripostent

Alors que les Suédois ont tenu en échec la puissante attaque espagnole dès le début, l’Espagne a finalement marqué un but à la 81e minute. La remplaçante en seconde période Salma Paralluelo a donné l’avantage à son équipe en fin de match avec son premier tir cadré dans la soirée. s’est retrouvée avec le ballon à ses pieds à quelques mètres du but après un centre dans la surface. Paralluelo a soigneusement envoyé un tir bas dans le coin inférieur du but.

La Suède égaliserait cependant le score à peine sept minutes plus tard. Dans un but assez similaire à celui de l’Espagne, Lina Hurtig s’est accrochée à un centre dans la surface espagnole et a dirigé le ballon vers Rebecka Blomqvist. L’attaquant a ensuite décoché un tir au-delà d’un gardien espagnol plongeant.

Le superbe but de Carmona envoie l’Espagne en finale de la Coupe du monde

Le match semblant se diriger vers la prolongation, l’Espagne marquerait le but de la victoire à la 89e minute. La Roja a envoyé un court corner à Olga Carmona près du bord de la surface. Le défenseur a envoyé un tir en boucle vers le but qui a frappé la barre transversale et est allé au fond des filets. Les trois buts du match se sont produits en huit minutes en fin de match.

L’Espagne va maintenant regarder attentivement le match Australie-Angleterre car elle affrontera les vainqueurs du match. La demi-finale devrait commencer le mercredi 16 août à 6 h (HE) à Sydney. FOX diffusera le match aux États-Unis, tandis que Telemundo et Peacock Premium géreront le flux en espagnol. Aucun des trios restants n’a jamais remporté de trophée de la Coupe du monde féminine. L’Angleterre s’est rapprochée en terminant troisième en 2015.

