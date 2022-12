Un but tardif de la Corée du Sud brise le cœur des Uruguayens

La Coupe du Monde de la FIFA au Qatar a produit un drame encore plus intense

Un but sensationnel de Hwang Hee-chan dans le temps additionnel a donné à la Corée du Sud une victoire improbable contre le Portugal et lui a permis de prendre la place de l’Uruguay lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

L’équipe sud-américaine semblait se diriger vers les 16 derniers avec une victoire complète 2-0 contre le Ghana dans ce qui était une revanche de la rencontre controversée des deux équipes lors de la Coupe du monde 2010.

Une paire de buts en première mi-temps de Giorgian de Arrascaeta a placé l’Uruguay aux commandes du stade Al Janoub contre le Ghana dans un match qui a été quelque peu éclipsé par le récit du handball dramatique de Luis Suarez (et a entraîné un penalty manqué) il y a 12 ans. interrompu le voyage du Ghana en Afrique du Sud.

Cette fois-ci, ce sont les Ghanéens qui ont bousculé leurs lignes depuis le point de penalty lorsque le coup de pied apprivoisé de Jordan Ayew a été capté par le gardien uruguayen Sergio Rochet.

2 – Depuis le début de la collecte détaillée en 1966, le Ghana est la seule équipe à avoir raté deux pénalités contre un même adversaire lors de la Coupe du monde, hors tirs au but (en 2010 et 2022 contre l’Uruguay). Flashbacks. pic.twitter.com/bDdeq4TpDG – OptaJoe (@OptaJoe) 2 décembre 2022

Cela s’est avéré être leur meilleure chance du match. Deux buts en six minutes de de Arrascaeta semblaient avoir pratiquement confirmé la place de l’Uruguay au tour suivant – en particulier avec le score dans l’autre match du Groupe H.

Mais le vent allait bientôt tourner. L’égalisation de Kim Young-Gwon contre le Portugal pour la Corée du Sud leur a donné une lueur d’espoir, mais il semblait que leur chance de faire un retour spectaculaire était venue et repartie alors que le match avançait dans le temps additionnel.

C’était avant qu’un corner errant du Portugal ne fasse irruption dans la foulée d’un contre-attaquant Son Heung-min, qui a habilement glissé le ballon sur le chemin de Hwang Hee-Chan qui a poussé le ballon devant Diogo Costa dans le but portugais à la 92e. minute.

Le but tardif signifiait que la Corée du Sud avait sauté au-dessus de l’Uruguay au classement, et avec le visage de Suarez un portrait de pure anxiété sur la touche, son équipe n’a pas pu marquer le seul but qui aurait assuré sa qualification – même après plusieurs occasions serrées et, bien sûr, un appel de pénalité tardive.

La Corée du Sud a progressé avec sa victoire sur le Portugal.

© Hector Vivas / FIFA via Getty Images



Lorsque la fumée s’est dissipée, c’est le Portugal qui a dominé le groupe, la Corée du Sud terminant deuxième devant l’Uruguay – les buts marqués étant la seule statistique qui les a divisés.

L’Uruguay rejoint maintenant la Belgique et l’Allemagne en appelant leur agence de voyage pour réserver un voyage de retour, et à Séoul, vous pouvez être sûr que la fête ne fait que commencer.

Le prix de la Corée du Sud pour son passage en huitièmes de finale sera presque certainement contre le Brésil s’il est en tête du groupe G comme prévu, le Portugal devant jouer le vainqueur de l’affrontement de vendredi soir entre la Serbie et la Suisse.