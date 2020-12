L’Inter Milan a inscrit sa septième victoire consécutive en Serie A mercredi, battant Vérone à l’extérieur 2-1 avec un rare but de Milan Skriniar pour maintenir la pression sur ses voisins de l’AC Milan.

Lautauro Martinez a volé l’Inter en tête sept minutes après la pause, mais une confusion défensive a permis à Ivan Ilic d’égaliser pour les hôtes 11 minutes plus tard.

Skriniar, l’un des joueurs fautifs pour le but de Vérone, a fait amende honorable en repoussant l’Inter devant à la 69e minute.

Cette victoire a permis à l’Inter de se hisser au sommet de la Serie A avec 33 points, deux devant l’AC Milan qui a débuté la journée en tant que leader et était à domicile contre la Lazio plus tard mercredi.

« C’est la septième victoire consécutive et cela doit nous convaincre et nous faire comprendre que nous devons continuer sur cette voie », a déclaré l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte. «Aujourd’hui, nous avons montré une grande volonté de gagner.»

«C’est certainement un championnat plus équilibré que les années précédentes. Ce sera très difficile, toutes les équipes se sont renforcées. Vous pouvez perdre des points contre n’importe qui, vous devez toujours être sur la balle. »

L’Inter a produit une première mi-temps léthargique mais est revenu à la vie après la mi-temps et Martinez s’est placé devant son marqueur pour reprendre la volée du centre d’Achraf Hakimi.

Vérone, prétendante surprise à une place européenne cette saison, a égalisé après que le gardien Samir Handanovic ait mal géré le centre de Davide Faraoni, Skriniar n’a pas réagi à temps et Ilic a tapé le ballon à la maison.

Tout a été oublié six minutes plus tard, cependant, lorsque Skriniar a marqué avec une tête en boucle, seulement son cinquième but en trois saisons et demie à l’Inter.

L’Inter a été relâché lorsque le tir de Federico Dimarco a frappé la barre transversale, mais Romelu Lukaku a également raté deux occasions à la pause pour les visiteurs.