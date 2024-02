Un but pour Netanyahu, une ligne rouge pour l’Egypte

Zone tampon étroite entre l’Égypte et la bande de Gaza, le « corridor de Philadelphie » fait l’objet d’une surveillance croissante alors qu’Israël prévoit une offensive militaire à grande échelle sur Rafah, la ville surpeuplée la plus au sud de Gaza, près de la frontière. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré à plusieurs reprises l’intention de son pays de prendre le contrôle de cette bande de terre stratégique. Cela inquiète l’Égypte, qui craint une rupture des accords de paix entre l’Égypte et Israël vieux de plusieurs décennies.

Les pourparlers de trêve au Caire cette semaine ont attiré l’attention sur la pression à laquelle l’Égypte est confrontée pendant la guerre entre Israël et le Hamas et sur une bande de terre peu connue, appelée à tort « le couloir de Philadelphie », parfois traduit par le couloir de Philadelphie.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré à plusieurs reprises l’intention de son pays de contrôler cette étroite zone tampon le long de la frontière entre l’Égypte et Gaza depuis que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé leur guerre contre le Hamas à la suite des attaques du 7 octobre.

Alors qu’Israël menace désormais d’une offensive terrestre à grande échelle à Rafah – malgré les avertissements internationaux d’une catastrophe humanitaire dans une ville peuplée d’environ 1,5 million de Gazaouis déplacés de force – l’Égypte surveille avec méfiance sa frontière nord-est avec Israël.

Un jour avant que les chefs de la CIA et du Mossad ne s’entretiennent cette semaine au Caire avec des négociateurs régionaux désespérés par un cessez-le-feu, Netanyahu ébranlait une fois de plus les nerfs égyptiens.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ABC News, Netanyahu a déclaré qu’Israël fournirait « un passage sûr à la population civile pour quitter » Rafah, qu’il a décrit comme le « dernier bastion du Hamas ».

Le Premier ministre israélien n’a pas précisé où pourraient se réfugier les Gazaouis désespérés et déjà déplacés. Netanyahu a toutefois mentionné des zones au nord de Rafah qui pourraient servir de zones de sécurité pour les civils.

L’ONU n’est cependant pas convaincue des plans d’Israël pour les civils de Gaza. Un porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a déclaré aux journalistes Mardi, l’ONU « ne participera pas au déplacement forcé de personnes » puisqu’« il n’y a actuellement aucun endroit sûr » à Gaza.

Cela a attiré l’attention sur le corridor de Philadelphie, une route qui longe la frontière sud de Gaza avec l’Égypte, depuis la côte méditerranéenne jusqu’au point de passage de Kerem Shalom, où se rencontrent les frontières de l’Égypte, d’Israël et de la bande de Gaza.

Le couloir de Philadelphie © Studio Graphique France Médias Monde

Craignant un afflux massif de réfugiés et ses conséquences possibles, l’Égypte a déployé ces dernières semaines une quarantaine de chars et de véhicules blindés de transport de troupes dans le nord-est du Sinaï. Ce déploiement fait partie d’une série de mesures visant à renforcer la sécurité à la frontière avec Gaza, ont indiqué deux sources sécuritaires égyptiennes. Reuters.

À travers les couloirs du pouvoir

Nommé « Philadelphie » d’après un nom de code militaire israélien choisi au hasard pour ce qu’on appelle également « l’Axe Saladin », le couloir stratégique est une zone tampon de 14 kilomètres de long et 100 mètres de large. Il a été créé conformément aux termes des accords de Camp David de 1978 entre l’Égypte et Israël.

L’objectif du corridor de Philadelphie est de prévenir les incursions armées, de contrôler les mouvements des Palestiniens dans les deux sens et d’empêcher la contrebande et le trafic d’armes entre le Sinaï égyptien et la bande de Gaza.

Délimité par des barbelés et des blocs de béton, le couloir de Philadelphie était sous contrôle israélien jusqu’au retrait unilatéral de Tsahal de la bande de Gaza en 2005.

L’accord de Philadelphie de 2005 entre l’Égypte et Israël a autorisé le Caire à déployer un contingent de 750 gardes-frontières égyptiens le long du côté égyptien de la zone tampon. Ces gardes-frontières ont été les premiers soldats égyptiens à patrouiller dans la zone depuis la guerre de 1967, lorsque la bande de Gaza a été conquise par Israël ainsi que la péninsule du Sinaï, qui a ensuite été restituée à l’Égypte dans le cadre des accords de Camp David.

L’accord égypto-israélien de 2005 définissait très précisément le déploiement du matériel militaire égyptien dans cette zone tampon : huit hélicoptères, 30 véhicules blindés légers et quatre patrouilleurs côtiers.

Leur mission était de garder le couloir du côté égyptien – la seule frontière de Gaza échappant au contrôle direct de l’armée israélienne – pour lutter contre le terrorisme et empêcher la contrebande et les infiltrations.

De l’autre côté du couloir, les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne (AP) ont pris le relais des Israéliens. Mais à peine deux ans plus tard, l’Autorité palestinienne a perdu le contrôle du couloir lorsqu’elle a été expulsée de Gaza à la suite du conflit de 2007 entre son Fatah et ses rivaux du Hamas.

En réponse, Israël a imposé un blocus terrestre, aérien et maritime, ainsi qu’un embargo sur l’enclave palestinienne désormais sous contrôle du Hamas. Ces restrictions ont encouragé le développement d’un système de tunnels de contrebande, passant sous le no man’s land entre Gaza et l’Égypte, permettant aux marchandises et aux personnes de traverser la frontière, ce qui a été documenté par Israël dès 1983.

Depuis, le terminal de Rafah, sous contrôle égyptien, par lequel transitent les personnes, les marchandises et l’aide humanitaire, n’a été ouvert que par intermittence. Israël considère cette zone comme une zone d’approvisionnement vitale pour le Hamas.

Une zone tampon où se rencontrent les frontières d’Israël, de l’Égypte et de la bande de Gaza. © Studio Graphique France Médias Monde

En décembre 2007, Tzipi Livni, alors ministre des Affaires étrangères d’Israël, a critiqué l’Égypte pour avoir fait un « mauvais » travail en matière d’arrêt de la contrebande d’armes via le corridor de Philadelphie.

Dès la guerre de Gaza de 2008-2009, également connue sous le nom d’Opération Plomb Durci, les plans militaires israéliens prévoyaient l’occupation du corridor de Philadelphie afin de détruire les tunnels souterrains de contrebande. Cela aurait de facto encerclé la bande de Gaza.

Après le coup d’État militaire de 2013 qui a renversé le président égyptien Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans, le Caire est devenu hostile au Hamas, qu’il considère comme une extension palestinienne des Frères musulmans.

L’armée égyptienne a entrepris de détruire des centaines de tunnels de contrebande creusés sous la frontière avec la bande de Gaza. Il s’agissait de représailles contre le Hamas, que Le Caire accusait de déstabiliser le Sinaï alors que l’armée égyptienne menait une opération antiterroriste contre une branche du groupe État islamique (EI). Pour détruire ce système souterrain, l’Égypte a délibérément inondé la zone frontalière en 2015.

La terre qui « doit être entre nos mains »

Après les attaques du 7 octobre sur le sol israélien, d’une ampleur et d’un bilan humain sans précédent, l’attention en Israël s’est à nouveau tournée vers le couloir de Philadelphie, perçu plus que jamais comme une zone stratégique pour le Hamas.

Alors que l’année se terminait – et que la guerre à Gaza entrait dans son troisième mois – Netanyahu a déclaré sans ambiguïté les intentions stratégiques d’Israël lors d’une conférence de presse le 30 décembre.

« Le couloir de Philadelphie – ou pour le dire plus exactement, le point d’arrêt sud [of Gaza] – doit être entre nos mains. Il faut qu’il soit fermé. Il est clair que tout autre arrangement ne garantirait pas la démilitarisation que nous recherchons », a-t-il déclaré.

Netanyahu a souvent répété cette menace, obligeant Le Caire à prendre très au sérieux la rhétorique du dirigeant israélien.

Le risque que des Gazaouis désespérés fuient vers l’Égypte en raison de l’attaque israélienne est une grande préoccupation pour les autorités égyptiennes, selon Salah Gomaa, rédacteur en chef adjoint de la radio publique égyptienne Al-Sharq Al Awsat.

Depuis le début de la dernière guerre à Gaza, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui fait office de médiateur entre le Hamas et le gouvernement israélien, s’est opposé à l’idée de permettre aux Gazaouis fuyant la guerre et rassemblés à la frontière égyptienne d’entrer sur son territoire. Dans un discours prononcé en novembre, Sissi a réitéré le rejet par son pays du déplacement forcé des Gazaouis vers l’Égypte, le qualifiant de «ligne rouge».

« Tout bombardement ou attaque contre Rafah conduira certainement les réfugiés à fuir vers le Sinaï », a déclaré Gomaa. «Si l’Égypte permet que cela se produise, cela signifiera qu’elle acceptera la liquidation de la question palestinienne alors que les ministres israéliens les plus radicaux prônent ouvertement la réinstallation de Gaza et la «transfert” des Gazaouis vers l’Egypte voisine. “

Une crise diplomatique se profile

En plus d’une probable catastrophe humanitaire, Netanyahu court également le risque de déclencher une crise diplomatique ouverte avec l’Égypte s’il ordonne une prise de contrôle israélienne du couloir de Philadelphie.

À la mi-janvier, Israël a informé l’Égypte de son intention de mener une opération militaire le long de la frontière avec Gaza, selon un communiqué. le journal Wall Street rapport citant des sources israéliennes et égyptiennes.

Quelques jours plus tard, Diaa Rashwan, chef du bureau officiel des relations publiques égyptiennes, le Service d’information de l’État (SIS), a publié un avertissement sévère que toute « occupation » du corridor de Philadelphie par les forces israéliennes constituerait une violation du traité de paix de 1978 entre les deux nations voisines.

“De nombreux hommes politiques israéliens ont déclaré que le but même de la prise de contrôle du couloir était de permettre aux Palestiniens, sous la pression des bombardements, de migrer vers le Sinaï, et c’est là le nœud du problème avec l’annonce d’un assaut imminent sur Rafah. “C’est pourquoi le chef du SIS a lancé un avertissement ferme et c’est pourquoi l’Egypte considère la réoccupation de cet axe comme une ligne rouge”, a expliqué Gomaa.

L’Égypte, alliée des États-Unis, a utilisé Washington pour souligner l’importance de son message, selon Gomaa. “L’Egypte a informé Israël par la voie diplomatique et a informé Israël par l’intermédiaire des Etats-Unis que cette option ne serait jamais autorisée par l’Egypte.”

