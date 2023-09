Un but en Premier League nominé pour le Prix Puskas alors que la FIFA révèle la liste des finalistes

La FIFA a annoncé la liste des finalistes de cette année pour le Prix Puskas, décerné au meilleur but de l’année, et il n’y a qu’un seul but en Premier League..

Le but merveilleux de la star de Brighton, Julio Enciso, contre Manchester City est la seule nomination de la Premier League cette année.

2 La frappe d’Enciso contre City est le seul candidat de la Premier League Crédit : Getty

Mais il a toutes les chances de gagner après une frappe brillante, qui s’envole de la botte du Paraguayen et dans la lucarne, laissant Stefan Ortega sans espoir.

Cependant, ce n’est pas seulement le coup sûr qui a séduit les Seagulls alors que les Seagulls ont joué contre City en dehors du terrain pendant un certain temps grâce à leurs passes incisives.

Et comme de nombreuses équipes en témoigneront, ce n’est pas une tâche facile face à une équipe qui a remporté le triplé la saison dernière.

La frappe d’Ensico a déjà remporté une récompense sous la forme du but de la saison en Premier League pour 2022/23.

Mais elle se heurtera à des buts merveilleux à travers le monde, allant de la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC à la deuxième division brésilienne.

Si le but d’Enciso remporte le prix Puskas, cela signifierait cinq victoires sur sept pour les buts en Premier League.

Erik Lamela et Heung-min Son l’ont tous deux remporté à Tottenham, tandis que Mohamed Salah et Olivier Giroud ont également remporté le prix.

La frappe de Salah est intervenue contre Everton après avoir fait asseoir quelques défenseurs avant de trouver la lucarne.

Et le but de Giroud est survenu après avoir inscrit un spectaculaire coup de pied de scorpion contre Crystal Palace.

Au total, 11 joueurs ont été nominés pour le Prix Puskas cette année.

Ils incluent des frappes miraculeuses à distance, des objectifs d’équipe brillamment travaillés et de simples moments de compétences scandaleuses.

Trois buts de la Coupe du Monde Féminine de cet été ont été inclus, dont le succès de la star de Chelsea, Sam Kerr, contre l’Angleterre.

Un coup de pied aérien depuis l’extérieur de la surface, un effort jonglé sur la volée et une course folle depuis la ligne médiane figurent également parmi les nominés.

Nominés au Prix Puskas Alvaro Barreal – FC Cincinnati contre Pittsburgh Riverhounds Linda Caicedo – Allemagne contre Colombie Julio Enciso – Brighton contre Manchester City Sam Kerr – Australie contre Angleterre Brian Lozano – Atlas Guadalajara contre CF Amérique Guilherme Madruga – Botafogo FC-SP contre Novorizontino Ivan Morante – UD Ibiza contre Burgos Nuno Santos – Sporting contre Boavista Kang Seong-jin – République de Corée U-20 contre Jordanie U-20 Askhat Tagybergen – Kazakhstan contre Danemark Beatriz Zaneratto – Brésil contre Panama