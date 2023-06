Un but de la fin de l’Espagne envoie La Roja en finale de la Ligue des Nations

L’Espagne s’est qualifiée pour la finale de l’UEFA Nations League grâce à une victoire tardive 2-1 contre l’Italie. C’était une revanche de la demi-finale de la Ligue des Nations 2021 entre les deux. Dans ce match, où l’Italie était l’hôte, l’Espagne l’a emporté sur le même score. Le résultat donne à l’Espagne une chance de rachat. Après avoir perdu en finale en 2021 contre la France, l’Espagne affronte la Croatie, qui vise un tout premier trophée international.

Le jeu a commencé avec une multitude de buts, mais pas exactement ceux qui étaient agréables à l’œil. Il a fallu moins de trois minutes à l’Espagne pour monter sur le plateau, grâce à une erreur de jeu à l’arrière des Italiens.

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma a fait une passe au défenseur central Leonardo Bonucci. Cependant, trois attaquants espagnols ont convergé vers le défenseur de la Juventus. Le ballon s’est finalement tortillé pour Yeremy Pino, qui a joué le tacle final sur Bonucci. Pratiquement en tête-à-tête avec Donnarumma, le dans son coin inférieur droit, et il n’y avait aucune chance pour Donnarumma.

Cependant, l’Espagne n’était pas vraiment clinique en défense non plus. Six minutes après le premier match de l’Espagne, un tir italien a frappé la main capricieuse de l’Espagnol Robin Le Normand. Bien que ce n’était certainement pas intentionnel, il n’y avait aucun doute que le défenseur de la Real Sociedad . Ciro Immobile, qui a raté la demi-finale de la Ligue des Nations 2021 en raison d’une blessure, .

L’Espagne domine en route vers la finale de la Ligue des Nations

Même si le match était égal sur le score après 10 minutes, presque toutes les occasions sont allées à l’Espagne. À la fin du match, l’Espagne a amassé près d’un tiers de la possession de balle tout en doublant les tirs et les tentatives de tir de l’Italie. Ce serait une chose de tirer des balles à volonté. L’Espagne se créait des occasions de qualité tout au long des années 90.

Certains des faits saillants de cela comprenaient un arrêt fantastique de Mikel Merino avant qu’Alvaro Morata ne pousse le rebond de peu. Morata a en fait eu plusieurs occasions. À chaque tentative, Donnarumma était égal ou le tir est passé à côté.

Avant tout cela, l’Italie était la plus proche du but. Pour référence, c’était à quelques millimètres de marquer ou au moins de compter. Une course de Davide Frettesi a conduit le ballon au fond des filets. Cependant, la technologie de hors-jeu semi-automatisée a rapidement signalé l’objectif d’un contrôle de hors-jeu. Dans l’une des décisions les plus proches que vous verrez, Frettesi était hors-jeu, le jeu est resté égal.

Une autre décision de hors-jeu étroite décide du match

En visionnage en direct, Frettesi a regardé à l’intérieur. Après examen, le SAOT était correct, au grand bonheur des Espagnols. A la 87e minute, l’Espagne serait la bénéficiaire d’un autre coup dur.

Après un bon jeu de l’Espagne, le ballon a rebondi sur Rodri à un endroit similaire à celui où il a marqué le but vainqueur de la Ligue des champions samedi. Son tir a pris deux déviations sur les Italiens avant que Joselu, derrière toute la ligne arrière italienne, ne l’enfonce. Pour les téléspectateurs en direct, Joselu était clairement hors-jeu. Même ses coéquipiers espagnols ont fait demi-tour pour se préparer à défendre. Joselu, qui faisait sa troisième apparition avec l’Espagne, savait cependant qu’il était de la partie.

Cet objectif s’avérerait être l’objectif gagnant de ce concours. C’était le troisième de Joselu en trois matches avec La Roja. Les deux autres sont venus contre la Norvège lors des éliminatoires de l’Euro 2024 en mars. Ce ratio but / match est probablement en partie la raison pour laquelle le Real Madrid vise l’Espagnol pour remplacer le sortant Karim Benzema.

L’Espagne espère pouvoir offrir la même chose contre la Croatie lors de la finale de la Ligue des Nations. Quoi qu’il en soit, le vainqueur du match sera le troisième vainqueur différent au cours des trois saisons de la Ligue des Nations.

PHOTO : IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto