le Équipe féminine indienne de football Une équipe supérieure en Ouzbékistan a longtemps résisté, mais à la 87e minute, un but sur coup franc direct de Maftuna Shoyimova est devenu leur perte en tombant à une défaite 1-0 lundi à l’AGMK, ville d’Almalyk, Tachkent. L’Ouzbékistan a également été extrêmement chanceux au début du match, car il a touché le poteau à trois reprises et n’a pas eu la touche finale à plusieurs reprises, ce qui a aidé l’Inde à survivre. L’Inde a eu quelques chances de son côté, la plupart d’entre elles venant en seconde période où l’Inde a montré un jeu et un caractère bien meilleurs que la première.

Au premier semestre, l’Inde a été largement dominée par un Ouzbékistan techniquement supérieur. À la quatrième minute du match lui-même, Aditi Chauhan a dû effectuer un arrêt à bout portant lorsque l’Ouzbékistan a été capable de très bien travailler le ballon dans la moitié de terrain de l’Inde.

À la 24e minute, cependant, Manisha a repéré le gardien ouzbek hors de la ligne et a déchaîné un superbe tir de loin mais il est passé juste au-dessus de la barre transversale.

Dans les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps, l’Inde était complètement en défense alors que l’Ouzbékistan se trompait et trouvait des moyens de contourner l’Inde. L’Inde a également eu du mal à percer et à démarrer. L’Inde n’a pas été en mesure d’exécuter le football contre-attaquant, ce qui était la seule façon dont elle pouvait espérer trouver le but.

Cependant, l’Ouzbékistan n’a pas pu terminer ses nombreuses occasions et il est resté sans but à la mi-temps.

La seconde période a commencé beaucoup plus animée pour l’Inde car les joueurs ont poussé plus haut et ont pu exécuter une bonne presse sur les joueurs ouzbeks. L’arrivée de Sandhiya Ranganathan à la 57e minute s’est avérée être une énorme différence car la fille du Tamil Nadu a été rapide sur les flancs et a ouvert beaucoup plus d’options pour l’équipe. La compréhension globale entre Sandhiya, Sangita Basfore, Dangmei Grace, Soumya Guguloth et Manisha était également bien meilleure.

À la 66e minute, l’Inde a eu une chance brillante lorsque Grace a mis un superbe ballon incurvé pour Manisha, mais la fille du Pendjab n’a pas pu bien se connecter avec le ballon sous pression.

À la 70e minute, Manisha a bien travaillé le ballon et a tenté de passer à Grace mais sa passe était un peu trop lourde. Cinq minutes plus tard, Grace a fait son chemin dans la surface et a forcé un brillant arrêt du gardien ouzbek et a obtenu un corner. Hors de ce coin d’Anju Tamang, l’Inde a réussi un tir cadré mais il a été sauvé sur la ligne.

Après beaucoup d’attaque et de défense, l’Inde n’a pas eu la chance de concéder sur un coup franc précis et brillamment tiré.

L’Inde affrontera la Biélorussie le 8 avril à 15h30 IST.

XI de départ: Aditi (GK), Ngangbam Sweety Devi, Wangkhem Linthoingambi Devi, Sorokhaibam Ranjana Chanu, Anju Tamang, Indumathi Kathiresan (C), Sangita Basfore, Dangmei Grace, Manisha, Soumya Guguloth, Pyari Xaxa

Sous-marins qui sont arrivés: Jabamani Tudu, Karishma Shirvoikar, Sandhiya, Heigrujam Daya Devi