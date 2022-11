Un but dans la vie pourrait allonger votre vie

LUNDI 28 nov. 2022 (HealthDay News) — Avoir un but clair dans la vie pourrait réduire votre risque de décès prématuré.

C’est la conclusion de chercheurs qui ont passé huit ans à suivre environ 13 000 Américains de plus de 50 ans.

Selon la nouvelle étude, ceux qui considéraient leur vie comme particulièrement utile présentaient un risque de décès d’environ 15%, quelle qu’en soit la cause, pendant la période de suivi. Ce chiffre est passé à près de 37% parmi les participants ayant le plus faible niveau d’objectif.

“[Having] un but dans la vie est défini comme la mesure dans laquelle les gens perçoivent leur vie comme ayant un sens de l’orientation et des objectifs », a déclaré l’auteur principal Koichiro Shiba, professeur adjoint d’épidémiologie à la Boston University School of Public Health.

Et un plus grand sens du but était lié à un risque plus faible de décès prématuré chez les personnes de toutes races et ethnies, a-t-il noté.

Le lien a également été observé chez les hommes et les femmes, bien que le bénéfice protecteur soit un peu plus faible chez les hommes, ont constaté les chercheurs.

Pour l’étude, les participants ont été invités entre 2006 et 2008 à indiquer à quel point ils considéraient que leur vie était utile, sur la base d’un questionnaire standard. Ils ont ensuite été classés comme ayant un sens « faible », « moyen-faible », « moyen-élevé » ou « élevé ». Les décès ont été suivis pendant les huit années suivantes.

À mesure que les niveaux de but augmentaient, le risque de décès au cours de cette période diminuait, que ce soit par accident vasculaire cérébral, cancer, diabète, hypertension artérielle et / ou maladie pulmonaire.

Les chercheurs ont toutefois noté que plusieurs facteurs influençaient la mesure dans laquelle un individu déclarait avoir un objectif fort.

Avoir plus d’argent, être en meilleure santé physique et mentale et être plus jeune au début de l’étude étaient tous liés au fait de déclarer un objectif plus important au départ.

Quant à savoir pourquoi les femmes semblent bénéficier davantage du lien détermination-longévité que les hommes, Shiba a déclaré que des études supplémentaires seraient nécessaires.

Mais il a souligné qu’en général, les hommes ont tendance à être moins enclins à rechercher des soins de santé que les femmes.

Et en plus de favoriser la réduction du stress et la protection contre l’inflammation problématique, Shiba a suggéré que le fait d’avoir un but incite probablement les gens à mieux prendre soin d’eux-mêmes.