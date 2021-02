Un but contre son camp donne aux loups une victoire 1-0 sur Leeds en Premier League

WOLVERHAMPTON, Angleterre: Le but contre son camp d’Illan Mesliers a donné à Wolverhampton une victoire 1-0 sur Leeds vendredi en Premier League.

Le gardien de but a sans le savoir transformé le ballon dans son propre filet après le retour d’Adama Traores sur la barre transversale.

Mateusz Klich a frappé le poteau et Patrick Bamford avait un but exclu pour le hors-jeu pour Leeds, tandis que le gardien des Wolves Rui Patricio a refusé à deux reprises Liam Cooper et intelligemment sauvé de Helder Costa dans le temps d’arrêt.

Les Wolves ont enregistré des victoires consécutives pour la deuxième fois cette saison pour passer au-dessus de Leeds en 11e et laisser les visiteurs toujours à la recherche de leur 200e victoire en Premier League.

