Le Bengaluru FC a battu le Hyderabad FC 1-0 en demi-finale de la Coupe Durand au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan jeudi.

Le but contre son camp d’Odei Onaindia s’est avéré être le seul décisif alors que Bengaluru a réservé sa place en finale, où il affrontera le Mumbai City FC.

Ce fut une affaire méfiante dès le premier coup de sifflet alors que le Bengaluru FC et le Hyderabad FC ont commencé le match de manière agressive, ce dernier portant le poids des tacles.

A la 9e minute, Barthomelow Ogbeche se glisse derrière la défense mais son tir est puissant mais droit sur Gurpreet Singh Sandhu dans le but, qui le repousse calmement.

Le jeu est devenu progressivement violent au fur et à mesure que les défis se succédaient, les bottes étaient hautes et l’arbitre était prêt à “laisser jouer”. À la 27e minute, un ballon inoffensif pour Akash Mishra est devenu méchant pour l’arrière gauche d’Hyderabad après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par le couvreur Prabir Das.

L’action s’est déplacée à l’autre bout à la 30e minute alors que la passe de Jayesh Rane vers la droite pour Prabir, qui a envoyé un délicieux centre entre Anuj Kumar dans le but et la défense a semé la confusion dans les rangs d’Hyderabad. La touche d’Odei Onaindia a fait passer le ballon devant le gardien alors que Roy Krishna était projeté tête première dans le poteau.

Quelques minutes plus tard, Ogbeche a voulu donner une réponse immédiate mais Gurpreet a de nouveau tenu bon dans le but pour conserver son avance.

Alors que le temps s’écoulait jusqu’à la fin de la première mi-temps, Sunil Chhetri a trouvé le ballon sur le côté droit de la surface de réparation mais son tir est passé au-dessus de la barre transversale.

Après le redémarrage, Hyderabad est de nouveau passé à l’offensive alors que le centre de Nikhil Poojary a trouvé Ogbeche au deuxième poteau sans marque à la 49e minute. Mais sa tête a été intelligemment sauvée par Gurpreet, qui a plongé à sa gauche.

Ogbeche et Krishna ont eu des occasions mais ont été soit éliminés, soit leurs efforts ont manqué de venin pour menacer le gardien.

Les attaques de l’une ou l’autre équipe se sont succédées mais n’ont été ponctuées que de tacles et d’arrêts. A la 75e minute, Borja Herrera a skié son effort après un brillant centre de Javier Siveiro. Avec deux minutes de retard, c’est Ogbeche qui a fracassé sa frappe au-dessus de la barre transversale, depuis l’intérieur de la surface de réparation.

À la 83e minute, Borja a récupéré le ballon sur la droite et a coupé à l’intérieur pour trouver Joao Victor au bord de la surface mais son tir latéral a été facilement arrêté par Gurpreet.

L’Hyderabad FC a mis la pression dans les dernières minutes, mais le Bengaluru FC s’est replié pour en absorber l’essentiel en jouant parfois avec sept joueurs en défense. Ogbeche a réussi à mettre le ballon au fond du filet, mais seulement après avoir aplati Gurpreet alors que les deux se sont levés pour un ballon haut près de la bouche de but. Dans le temps additionnel, le échappé de Gurpreet a failli coûter un but à Bengaluru mais n’a rien rapporté de plus qu’un corner.

Avec le coup de sifflet final, la Durand Cup a assuré une nouvelle maison pour la première fois de sa longue histoire – Mumbai ou Bangalore.

