Un bus transportant un camp de musique dans un lycée s’écrase à New York, 1 mort

Au moins une personne est morte et des dizaines d’autres ont été blessées lorsqu’un bus transportant des étudiants s’est renversé sur l’Interstate 84 dans le comté d’Orange, à New York, à environ 75 miles au nord de New York, ont indiqué les autorités.

Environ 45 personnes ont été blessées, selon la compagnie d’incendie de Wawayanda. La personne qui a répondu au téléphone des pompiers n’a pas fourni plus de détails sur la gravité des blessures.

Il y a eu « plusieurs blessures graves », a indiqué la police de l’État de New York dans un communiqué.

Le bus transportait des étudiants du lycée Farmingdale de Long Island et se dirigeait vers un événement musical pour un camp de musique, a confirmé un porte-parole du lycée à CNN.

Le bus était en route vers Greeley, en Pennsylvanie, a indiqué l’école dans un communiqué.

« Nous avons été informés qu’il y avait eu un accident avec le bus 1 en route vers Greeley, en Pennsylvanie, pour le camp de musique », a déclaré à CNN le porte-parole de Farmingdale High School, Jake Mendlinger. « La police et les services d’urgence sont sur place, ainsi que l’administration du district. Nous fournirons une autre mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles.

Des images aériennes des chaînes affiliées à CNN montrent un bus de passagers dans les bois, au terre-plein central, entre les routes en direction est et ouest.

Des responsables des secours peuvent être vus sur les lieux de l’accident et un hélicoptère médical était également stationné sur l’autoroute à proximité.

« Nos pensées et nos prières vont aux victimes de l’accident de bus et à leurs familles », a déclaré Steven Neuhaus, directeur du comté d’Orange, dans une déclaration à CNN. «Je tiens également à remercier tous les premiers intervenants pour leur réponse immédiate, leur service et leur dévouement.»

La I-84 est fermée à la sortie 15A avec des détours en place, a indiqué la police d’État, ajoutant : « L’Interstate 84 en direction ouest devrait être fermée pendant plusieurs heures ».