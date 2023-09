Un bus transportant des lycéens vers un camp de musique s’écrase, tuant 2 personnes et en blessant grièvement d’autres

WAWAYANDA, NY (AP) — Un bus nolisé transportant des lycéens vers un camp de musique a quitté une autoroute de New York et est tombé sur un talus jeudi, tuant deux adultes et en blessant grièvement plusieurs autres, ont indiqué des responsables.

La gouverneure Kathy Hochul a déclaré qu’une défaillance d’un pneu avant aurait pu contribuer à l’accident survenu en début d’après-midi sur l’Interstate 84 dans la ville de Wawayanda, à environ 72 kilomètres au nord-ouest de New York.

Les deux adultes décédés étaient Beatrice Ferrari, 77 ans, de Farmingdale et Gina Pellettiere, 43 ans, de Massapequa. Cinq des 44 passagers à bord ont été grièvement blessés. selon la police d’État.

Hochul a déclaré que le bus était tombé dans un ravin de 50 pieds.

« Imaginez la peur, les cris et les conséquences lorsque ces lycéens, dont beaucoup étaient des étudiants de première année, ont été entourés par ce chaos », a déclaré Hochul lors d’une conférence de presse.

L’étudiant Anthony Eugenio a appelé sa famille pour lui dire qu’il était un peu amoché, mais OK. Il se souvient que l’autobus avait fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.

« Il a dit qu’il avait vraiment mal. Il a une grosse bosse à la jambe. Il a du sang sur son pantalon provenant de quelqu’un d’autre. La personne à côté de lui était couverte de sang », a déclaré son père, Jonathan Eugenio, à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique près du lieu de l’accident, dans le nord de l’État.

Anthony a dû emprunter le téléphone d’un ami parce qu’il n’a pas pu retrouver le sien après que le bus ait quitté la route.

«C’était assez angoissant», a déclaré le père inquiet. « Quand vous recevez des nouvelles comme celle-là et que votre fils est à deux heures et demie d’ici, c’est assez effrayant. »

Des images d’actualités montraient de l’herbe arrachée sur le talus et le bus couché sur le côté gauche, le toit déformé. Une échelle permettait aux sauveteurs d’accéder aux fenêtres.

Le bus était l’un des six d’une caravane transportant des étudiants du lycée Farmingdale de Long Island vers un camp de musique à Greeley, dans le nord-est de la Pennsylvanie, selon un message du district scolaire.

Un voyage au camp de musique en septembre est une tradition annuelle au lycée de banlieue, qui compte environ 1 700 élèves. Des membres de la fanfare, des color guards et de l’équipe de kick line de l’école sont présents, ainsi que des accompagnateurs adultes. Certaines années, plus de 300 étudiants sont partis en voyage pour répéter et s’amuser dans la campagne de Pennsylvanie.

Le bus s’est écrasé à environ 48 kilomètres du camp Pine Forest, où se dirigeaient les étudiants.

Les étudiants des autres bus devaient s’arrêter dans un collège communautaire pour une pause avant de retourner dans le comté de Nassau, à Long Island.

« Les étudiants auront l’occasion de se dégourdir et de rencontrer des conseillers en deuil », selon un message du district. « Une fois autorisés, ils retourneront à l’école secondaire Farmingdale. »

Le centre médical de Westchester a reçu trois patients, a déclaré le porte-parole de l’hôpital, Andy LaGuardia, qui n’a pas pu fournir de conditions. Deux autres hôpitaux de la région ont reçu des patients, a indiqué LaGuardia, mais il n’a pas eu de détails.

Le directeur du comté de Nassau, Bruce Blakeman, a demandé aux gens de « prier pour les blessés ».

The Associated Press