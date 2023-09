Un bus transportant des lycéens vers un camp de musique s’écrase, tuant 2 adultes : NPR

basculer la légende NBC New York/AP

MIDDLETOWN, NY — Un bus nolisé transportant des lycéens vers un camp de musique a quitté une autoroute de New York et est tombé sur un talus jeudi, tuant deux adultes et en blessant grièvement plusieurs autres, ont annoncé des responsables.

Le bus était l’un des six bus d’une caravane emmenant la fanfare, les gardes des couleurs et les danseurs du lycée Farmingdale de Long Island pour un voyage annuel bien-aimé dans un camp à Greeley, dans le nord-est de la Pennsylvanie.

Il n’était qu’à environ 30 minutes de sa destination lorsque le naufrage s’est produit peu après 13 heures sur l’Interstate 84 dans la ville de Wawayanda, à environ 72 kilomètres au nord-ouest de New York.

Une défaillance d’un pneu pourrait être à l’origine de la sortie de route du bus, a déclaré la gouverneure Kathy Hochul.

Les deux adultes décédés étaient la directrice du groupe du lycée, Gina Pellettiere, 43 ans, de Massapequa, et une enseignante à la retraite, Beatrice Ferrari, 77 ans, de Farmingdale.

Cinq des 44 passagers à bord ont été hospitalisés dans un état critique, selon la police d’État.

Anthony Eugenio, 15 ans, étudiant à Farmingdale, dormait dans le bus lorsqu’il a senti un bruit sourd et s’est réveillé avec ce qu’il pensait être un rêve ou un cauchemar. Le bus avait l’impression de basculer. Puis il se sentit tomber – combien de fois il ne s’en souvient pas – alors qu’il essayait de retirer la capuche de son sweat-shirt de ses yeux.

« Ensuite, tout le monde criait », a-t-il déclaré. « L’enfant à côté de moi était couvert de sang. J’ai vu du sang partout. »

Il a rampé hors du bus renversé par une fenêtre, étourdi mais seulement écorché et meurtri. Une fois dehors, il a retrouvé son sac à dos, qui avait été jeté de l’épave, ainsi que sa chaussure manquante.

Des images d’hélicoptère ont montré des traces de pneus sur la chaussée et un chemin d’herbes et d’arbustes arrachés sur le talus. Hochul a déclaré que le bus avait dévalé une pente raide de 50 pieds dans un large terre-plein entre les voies en direction est et ouest de l’autoroute. L’autobus s’est immobilisé sur le côté gauche, le toit déformé. Une échelle permettait aux sauveteurs d’accéder aux fenêtres.

Un voyage au camp de musique en septembre est une tradition annuelle au lycée de banlieue, qui compte environ 1 700 élèves. Des membres du groupe, des color guards et de l’équipe de kick line de l’école sont présents, ainsi que des accompagnateurs adultes. Certaines années, plus de 300 étudiants sont partis en voyage pour répéter et s’amuser dans la campagne de Pennsylvanie.

Le bus s’est écrasé à environ 48 kilomètres du camp Pine Forest, où se dirigeaient les étudiants.

La plupart des 40 étudiants à bord du bus étaient des étudiants de première année, a déclaré Hochul. « Ils ont enduré. Ils étaient forts », a-t-elle déclaré.

Les étudiants des autres bus sont retournés à Long Island quelques heures après l’accident. Six hôpitaux de la région ont soigné les blessés.

Anthony Eugenio, qui a parlé à l’Associated Press depuis une voiture alors que sa mère le reconduisait chez lui, a déclaré que sa pensée alors que le bus se retournait était « Cela ne peut pas être réel ».

Bruce Blakeman, directeur du comté de Nassau, où se trouve l’école secondaire Farmingdale, a demandé aux gens de « prier pour les blessés ».