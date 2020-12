Douze personnes sont mortes sur les lieux et cinq autres à l’hôpital plus tard, après qu’un bus est tombé d’un viaduc au Brésil vers la voie ferrée ci-dessous. Le chauffeur du bus a sauté et a fui les lieux, a indiqué la police.

L’accident de vendredi a coupé une partie de la route BR-381 à João Monlevade, une municipalité de l’État brésilien de Minas Gerais, à environ 100 kilomètres à l’est de Belo Horizonte.

La vidéo de la scène montrait des passants regardant l’épave du bus dans le ravin à au moins 15 mètres sous le viaduc.

Bus cae de un paso elevado en la ciudad de João Monlevade, en Minas Gerais, Brasil 🇧🇷 Según información preliminar, hay 11 muertos y 29 heridos. pic.twitter.com/fFoFeb1S5l – Mundo Informativo 🌐 (@ NoticiasUpdate1) 4 décembre 2020

Les hôpitaux locaux ont été submergés par le nombre de victimes, ont rapporté les pompiers. La police civile du Minas Gerais a déclaré que 11 personnes avaient été tuées sur place et 29 blessées, dont trois avaient succombé à leurs blessures plus tard. Vendredi soir, cependant, les autorités ont actualisé le décompte à 17 morts.

Um ônibus caiu de uma ponte de aproximadamente 15 metros de altura na BR-381, rodovia que liga Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Vitória, no Espírito Santo.# RádioBandeirantes # TradiçãoNoRádio pic.twitter.com/rnTOg6bDPC – Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) 4 décembre 2020

Alors que la cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête, la police a mentionné la défaillance des freins comme une possibilité. Le quotidien brésilien Folha a cité des informations non confirmées selon lesquelles le bus était entré en collision avec un camion.



Le chauffeur a sauté du bus avant de descendre du pont et de s’enfuir à pied, a déclaré à la presse le porte-parole de la police fédérale des routes, Aristides Amaral Júnior. La police le cherche maintenant.

Tragédia na BR 381 deixa pelo menos 11 mortos e 29 feridos após ônibus tombar em Minas Gerais https://t.co/uXSL0BEaWk – Planeta Folha (@planetafolha) 4 décembre 2020

João Monlevade est une communauté d’environ 80 000 habitants à l’intérieur du Brésil, à quelque 500 kilomètres au nord de Rio de Janeiro.

Cependant, les gens à bord n’étaient pas des locaux. Le bus appartient à la société Localima Turismo et transportait des passagers de Mata Grande à São Paulo – un trajet de quelque 2300 kilomètres – a rapporté TV Globo.

L’entreprise a opéré sous une injonction d’urgence du tribunal et le véhicule en question était « Non qualifié pour fournir un service de transport de passagers, » A déclaré l’agence de transport brésilienne ANTT.

