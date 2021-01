Un bus a quitté une route et a été laissé suspendu à un pont dans un accident jeudi qui a causé de graves blessures au conducteur, a déclaré la police de New York.

Le véhicule, un bus articulé, s’est écrasé juste après 23 heures à l’échangeur entre les autoroutes Cross Bronx et Major Deegan de la ville.

Les images montraient une partie du bus tandem reposant toujours sur le pont, l’autre moitié se balançant presque complètement à la verticale, avec son extrémité avant brisée reposant sur la bretelle d’autoroute en dessous.

Sept passagers ont subi des blessures mineures à non mortelles, selon le service d’incendie de New York (FDNY). Les passagers et le chauffeur ont été emmenés dans des hôpitaux pour y être soignés.

« Le bus est tombé à environ 50 pieds [15 metres] sur la route d’accès. Les patients ont subi des blessures correspondant à une chute d’une si grande hauteur », a déclaré le chef adjoint des pompiers Paul Hopper dans un message sur le compte Instagram du FDNY.

Les pompiers sécuriseront le carburant et toutes les autres matières dangereuses avant de tirer complètement le bus sur la route, a déclaré le chef du bataillon par intérim Steven Moore dans le message.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans le crash.