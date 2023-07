Un bus prend feu sur l’autoroute 16, bloquant les touristes ; Les pompiers de la Colombie-Britannique répondent

Des membres du service d’incendie volontaire de Thornhill, leurs familles et leurs services de soutien ont accueilli un groupe de touristes internationaux temporairement bloqués dans la région le 16 juillet après que leur bus touristique haut de gamme a été détruit par un incendie à midi.

Le bus modèle Prevost circulait à l’est de Thornhill sur l’autoroute 16 lorsqu’il a pris feu près de Skeena West, laissant peu de temps aux 37 touristes, chauffeurs et guides, pour sortir, a déclaré le chef du service d’incendie volontaire de Thornhill, Rick Boehm.

« En gros, il [driver] regarda dans son rétroviseur, vit les flammes [at the rear]se sont arrêtés et tout le monde est sorti », a-t-il déclaré.

Il n’y a pas eu de blessés.

Le bus est une radiation et les passagers à bord ont perdu leurs possessions, passeports et autres documents, a ajouté Boehm. Une cause n’est pas encore connue.

Un camion de pompiers de Thornhill et un ravitailleur d’eau ont été appelés juste avant midi le 16 juillet. Une ambulance a également été envoyée, tout comme la GRC.

Les incendies de véhicules ne sont pas rares, mais cela fait des années qu’un de cette taille n’a pas nécessité l’appel du service d’incendie de Thornhill, a déclaré Boehm.

Le groupe de touristes bloqué a été emmené au Thornhill Hall via des taxis et d’autres moyens de transport organisés par l’agence de voyages où des membres des services de soutien d’urgence du district régional de Kitimat-Stikine étaient sur place.

« Nos membres et nos services de soutien se sont vraiment intensifiés », a déclaré Boehm alors que le groupe s’installait pour attendre un nouveau transport. Le service de repas passait par la cuisine du Northern Motor Inn.

Boehm a déclaré que le groupe était de retour sur la route vers leur destination à Smithers dans les sept heures suivant l’incident.

« Tout a fonctionné assez rapidement », a déclaré Boehm en ajoutant que malgré les circonstances, la réponse et l’assistance fournies par la suite ont été un bon résultat.

