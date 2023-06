Un bus plein de personnes âgées se dirigeant vers un casino au Canada entre en collision avec un camion, tuant 15 personnes

TORONTO — Un bus transportant des personnes âgées vers un casino est entré en collision avec un camion semi-remorque à une intersection d’autoroute dans une partie rurale de la province canadienne du Manitoba jeudi, tuant 15 personnes et en blessant 10 autres, a annoncé la police.

Rob Hill, commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba, a déclaré que l’autobus transportait 25 personnes et que les autorités manitobaines déployaient toutes leurs ressources sur les lieux. Dix personnes ont été transportées à l’hôpital.

Les diffuseurs de télévision ont diffusé des images de ce qui ressemblait à une grande camionnette ou à un bus qui couvait dans un fossé près d’un camion de transport avec un moteur brisé sur une route. Le trottoir était jonché de débris – du verre brisé, un gros pare-chocs et ce qui ressemblait à une aide à la marche. Sept bâches bleues et jaunes étaient tendues.

Surintendant de la GRC Rob Lasson a déclaré qu' »à l’heure actuelle, les chauffeurs du bus et du camion sont vivants et hospitalisés ». Il n’a pas précisé s’ils faisaient partie des 10 blessés. Les morts étaient principalement des personnes âgées.

Lasson a déclaré que le bus se dirigeait vers le sud et qu’il y aurait eu un panneau d’arrêt et de cession. Il a déclaré que le bus traversait les voies en direction est lorsqu’il a été heurté par le camion qui se dirigeait vers l’est, ajoutant que la priorité de passage est essentielle à l’enquête.

« Le public est sous le choc et pose beaucoup de questions et les gens essaient de déterminer si leurs proches étaient impliqués », a déclaré Lasson. « La mort à cette échelle n’est jamais normalisée pour nous. »

La scène de l’accident s’est produite à Carberry, une ville située à 170 kilomètres (105 milles) à l’ouest de Winnipeg, la capitale du Manitoba.

« Les nouvelles de Carberry, au Manitoba, sont incroyablement tragiques », a tweeté le Premier ministre canadien Justin Trudeau. « J’adresse mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers aujourd’hui, et je garde les blessés dans mes pensées. »

Un centre de soutien familial a été mis sur pied dans une église luthérienne à Dauphin, au Manitoba, pour les proches. La police a déclaré que les personnes à bord du bus venaient de Dauphin et des environs.

Les drapeaux ont été mis en berne à l’Assemblée législative du Manitoba.

Un porte-parole du Sand Hills Casino de Carberry a déclaré que la camionnette devait arriver plus tard dans la journée.

Kim Armstrong, l’administrateur du centre pour personnes âgées de Dauphin, a déclaré que le bus était parti du centre pour personnes âgées jeudi matin.

La communauté des seniors est extrêmement soudée dans la ville d’environ 8 600 personnes et le centre est parfois comme une deuxième maison, a-t-elle déclaré.

« C’est énorme de perdre autant d’individus de notre communauté et bien sûr c’est choquant. Nous prions simplement pour ceux qui survivent », a-t-elle déclaré.

Armstrong a déclaré que les personnes âgées et les membres de la communauté partaient souvent en bus pour se rendre à des événements ou à des casinos à proximité.

L’entreprise de camions a déclaré dans un communiqué qu’elle avait le cœur brisé à propos de l’accident, mais qu’elle disposait de peu de détails sur ce qui s’était passé.

« Nous coopérerons pleinement à l’enquête et offrirons toute l’assistance et le soutien que nous pourrons », a déclaré William Doherty, PDG de Day & Ross.

Nirmesh Vadera, qui travaillait dans une entreprise au bord de l’autoroute lorsque l’accident s’est produit, a déclaré qu’il était sorti et avait vu un camion de transport avec un moteur brisé sur l’autoroute. Le bus était en feu dans l’herbe au bord de la route. Les premiers intervenants tentaient de faire sortir les gens du véhicule en feu, a-t-il dit.

« Il brûlait et tous les (pompiers) et l’aide médicale et tout le monde essayait de les éloigner du feu », a-t-il déclaré.

L’accident a rappelé des souvenirs de l’accident d’autobus de 2018 dans la province voisine de la Saskatchewan qui a tué 16 personnes de l’équipe de hockey de la ligue mineure Humboldt Broncos. Lasson a déclaré que les enquêteurs de cet accident aidaient.

« Malheureusement, c’est une journée au Manitoba et partout au Canada qui restera dans les mémoires comme une tragédie et une tristesse incroyable », a déclaré Hill, le commandant de la GRC.