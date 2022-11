Un bus parcourt la route risquée de Chamba à Killar dans l’Himachal Pradesh dans une vidéo « palpitante »

Si vous êtes quelqu’un qui aime les défis et qui recherche les routes les plus dangereuses du monde, vous êtes au bon endroit. Une vidéo virale récente sur Twitter montre à quel point un trajet en bus vers l’Himalaya peut être difficile et passionnant. Une vidéo d’un bus de l’Himachal Road Transport Corporation (HRTC) voyageant sur les routes majestueuses mais dangereuses de Chamba à Killar devient virale.

La vidéo, partagée sur Twitter par l’utilisateur Traveling Bharat, montre le bus naviguant sur un terrain dangereux, y compris une chute d’eau qui offre une vue spectaculaire. L’itinéraire est considéré comme l’un des plus risqués d’Inde. Le bus doit passer par le Saach La, un col de haute montagne à 4 420 mètres (1 4500 pieds) au-dessus du niveau de la mer. La route difficile vers le sommet est complètement non pavée. Parallèlement à la vidéo, la légende disait également: “Un trajet passionnant de Chamba à Killar dans un bus HRTC, Himachal Pradesh.” Vous pouvez voir les chutes d’eau et la beauté de la nature, mais cette vidéo de 51 secondes vous tiendra sur le bord de votre siège.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Un trajet passionnant de Chamba à Killar dans un bus HRTC, Himachal Pradesh pic.twitter.com/JHw2JZR6tn — Voyager Bharat (@TravelingBharat) 4 novembre 2022

Twitterati est assez effrayé en regardant la vidéo. L’un des utilisateurs a demandé: “Thrilling or killing?” Un autre utilisateur a fait l’éloge du chauffeur de bus et a lu “Chapeau au chauffeur”. Un utilisateur inquiet a écrit: «Si vous envisagez de voyager dans ce bus, veuillez en descendre juste avant ce trajet, mettez vos chaussures et marchez simplement sur vos propres jambes, restez en contact avec le sol et après avoir traversé cette portion peut à nouveau monter dessus ». Un quatrième utilisateur a écrit : « Même si le voyage était sponsorisé, je n’irais toujours pas ». Plusieurs utilisateurs ont également ajouté des emojis choquants. Découvrez quelques-uns des tweets ci-dessous.

Même si le voyage était sponsorisé, je n’irais toujours pas – Ron (@le_ronak) 4 novembre 2022

Mieux vaut marcher dans de telles routes. Pas de place pour les véhicules venant dans des directions opposées – Ravindra (@Ravindr52261408) 4 novembre 2022

Chapeau au chauffeur – Dur (@ HarshN966) 4 novembre 2022

Passe difficile ! — Dub Junior (Will) (@DubCJunior) 4 novembre 2022

Similaire à Malshej, mais c’est plus effrayant. — OfficeOfWabale (@wabale) 4 novembre 2022

Si la beauté de l’Himalaya est incomparable, le voir de trop haut paraît dangereux. Partagée le 4 novembre 2022, la vidéo a accumulé plus de 1,3 million de vues.

