Un bus du Gujarat s’écrase dans un SUV après que le conducteur a subi une crise cardiaque, 9 morts

Neuf personnes sont mortes et 28 ont été blessées dans un horrible accident entre un bus et une voiture SUV dans le district de Navsari au Gujarat tôt samedi matin. Un bus rempli de personnes revenant de l’événement Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav de Surat a percuté une voiture Toyota Fortuner sur la route nationale Navsari numéro 48 après que le conducteur a subi une crise cardiaque et perdu le contrôle du véhicule. Il a été emmené à l’hôpital pour y être soigné, où il est décédé.

Huit des neuf occupants de la voiture sont morts et 28 personnes dans le bus ont été blessées. 11 ont été transportés dans un hôpital privé. Le bus de luxe allait de Surat à Valsad.

L’accident s’est produit près du village de Vesma, alors que le SUV venait de la direction opposée, a déclaré le surintendant de la police de Navsari (SP) Rushikesh Upadhyay.

Ceux qui voyageaient dans le SUV étaient des résidents d’Ankleshwar dans le Gujarat, et ils rentraient dans leur ville natale depuis Valsad, a déclaré M. Upadhyay, ajoutant que les passagers du bus venaient de Valsad.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a présenté ses condoléances dans un message sur Twitter.

“L’accident de la route à Navsari, dans le Gujarat, est déchirant. Mes condoléances à ceux qui ont perdu leur famille dans cette tragédie. Que Dieu leur donne la force de supporter la douleur. L’administration locale soigne immédiatement les blessés, priant pour leur prompt rétablissement. “, a-t-il tweeté en gujarati.

ગુજરાતના નવસારીમાં થયેલ સડક દુર્ઘટના હૃદયદ્વઇ આ દુર્ઘટનામાં જેમણે પોતાના પરિજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. ભગવાન તેમને દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર ઘાયલોને તાત્કાલિક સારવાર આપી રહ્યું છે, તેઓની ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરુ છું. – Amit Shah (@AmitShah) 31 décembre 2022

L’accident a entraîné des perturbations de la circulation sur l’autoroute, après quoi la police a fait retirer le bus de la route à l’aide d’une grue et la circulation a repris comme d’habitude.

Le Premier ministre Narendra Modi s’était adressé à la cérémonie inaugurale du Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav à Ahmedabad le 14 décembre.

Dans ce programme, je peux voir tous les aspects du dynamisme et de la diversité de l’Inde. Je veux remercier les saints et les voyants d’avoir pensé à un programme de cette nature et à une telle échelle. Des gens du monde entier viennent rendre hommage à Sa Sainteté Pramukh Swami Maharaj Ji : PM Modi pic.twitter.com/fVeJCfTxad — PMO Inde (@PMOIndia) 14 décembre 2022

L’événement a commencé le 15 décembre et devrait se poursuivre jusqu’au 15 janvier 2023.