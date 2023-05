Un bus de pèlerins hindous dérape d’un pont dans une gorge en Inde, tuant au moins 10 personnes et 55 autres blessés

Un bus transportant des pèlerins hindous vers un sanctuaire du Cachemire sous contrôle indien a dérapé d’un pont routier dans une gorge de l’Himalaya mardi, tuant au moins 10 personnes et en blessant 55, a annoncé la police.

Le bus était en route vers la ville de Katra depuis la ville d’Amritsar, dans l’État du Pendjab, lorsqu’il est tombé dans la gorge près de la ville de Jammu, a annoncé la police.

L’officier de police local Chandan Kohli a déclaré aux journalistes que le bus était surchargé. Il a déclaré que les morts provenaient de l’État du Bihar, dans l’est de l’Inde.

Les habitants et les autorités se sont précipités sur l’accident et ont lancé une opération de sauvetage. Les blessés ont été hospitalisés.

Le sanctuaire de Vaishno Devi à Katra est très vénéré par les hindous et des centaines de milliers de personnes le visitent chaque année.

L’Inde a l’un des taux de mortalité routière les plus élevés au monde, avec des centaines de milliers de personnes tuées et blessées chaque année. La plupart des accidents sont imputés à une conduite imprudente, à des routes mal entretenues et à des véhicules vieillissants.